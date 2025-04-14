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СМИ: Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину

  • 14.04.2025, 22:40
СМИ: Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину

Визит будет приурочен к саммиту «коалиции решительных» 9 мая.

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в начале мая должен быть утвержден канцлером Германии, может осуществить первый зарубежный визит в должности в Украину.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», узнало издание Welt.

По информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину в начале мая находится в стадии подготовки.

Визит должен быть приурочен к саммиту «коалиции решительных» 9 мая, который состоится в Киеве, уточняет Welt. Там также ожидают приезда президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера Германии, отмечает Welt. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Отметим, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года – тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции – и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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