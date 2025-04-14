The Telegraph: Чего добился Трамп за три месяца президенства? 3 14.04.2025, 23:15

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Во время предвыборной кампании он обещал завершить войну в Украине «за 24 часа».

Несмотря на громкие обещания завершить войну РФ против Украины за 24 часа, президент США Дональд Трамп не только не приблизился к миру, но и способствует затягиванию войны, считает журналист Лиза Хаселдайн.

Об этом она написала в статье для The Telegraph (перевод — nv.ua) в воскресенье, 13 апреля.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну в Украине «за 24 часа». Однако почти через три месяца после его возвращения в Белый дом достижений в этом направлении так и не было, пишет Хаселдайн.

В марте представители его администрации выразили оптимизм относительно возможности достижения перемирия в течение нескольких недель. Белый дом даже рассматривал вариант заключения соглашения о прекращении огня до 20 апреля, когда в этом году и православные, и католики будут отмечать Пасху. Это могло стать значимым достижением для Трампа, который стремится получить Нобелевскую премию мира, считает журналистка.

Однако накануне Пасхи стало очевидно, что эти надежды не оправдались. Россия начала новое наступление на севере Украины, сосредоточив более 67 тысяч военных вблизи Сумской области. Кроме того, россияне 13 апреля ударили баллистическими ракетами по Сумах, убив 35 человек.

Российский диктатор Путин никак не демонстрирует готовность прекратить боевые действия или уступить свои максималистские условия для заключения перемирия: в частности, он требует демилитаризации Украины, запрета на вступление в НАТО и признания украинских территорий, оккупированных его войсками, частью России. Украина неоднократно заявляла, что никогда не согласится на такие условия для прекращения огня с Москвой.

Несмотря на заявления о том, что Россия якобы согласилась на 30-дневное энергетическое прекращение огня (которое нарушила сразу же) реальность такова, что Трамп не приблизился к тому, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Между тем специальный представитель президента США Стив Уиткофф вернулся после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге без видимых результатов. В то же время Трамп в своем обращении в соцсети Truth Social призвал Россию «двигаться к соглашению» и заявил, что переговоры «идут хорошо», хотя и признал: «Есть момент, когда надо либо смириться, либо замолчать».

Очевидно, что Трамп начинает разочаровываться из-за затягивания Россией переговоров. Хаселдайн считает, что президент США, кажется, больше сосредоточен на достижении любого соглашения, чем на его содержании или влиянии на Украину.

В то же время, по некоторым данным, Трамп рассматривает возможность введения санкций против так называемого теневого российского флота — нефтяных танкеров, которые обеспечивают значительную часть финансирования вторжения РФ в Украину. Однако, как пишет Хаселдайн, неизвестно, решится ли он на такой шаг, если это усложнит дипломатические усилия.

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