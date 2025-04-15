Apple на грани крупнейшего кризиса со времен пандемии 15.04.2025, 1:00

Обострение торговой политики США влияет на технологических гигантов.

Apple оказалась под угрозой нового кризиса, который аналитики уже называют самым серьезным со времен COVID-19. Причина – обострение торговой политики США, что снова ставит под удар технологических гигантов.

Льготы для Apple – временные

Сейчас компания временно избежала жестких последствий благодаря исключению из таможенной политики – администрация Трампа сделала уступку, которая позволила Apple пока сохранить текущие условия импорта электроники. Это позволило компании вздохнуть с облегчением, но ненадолго, пишет Bloomberg (перевод - «24 канал»).

Еще до решения о льготных пошлинах Apple активно готовилась к переносу части производства из Китая в Индию. Там должны были выпускать более 30 миллионов iPhone ежегодно для покрытия спроса на американском рынке.

Это помогло бы сдержать рост цен на фоне новой тарифной политики. Впрочем, реализацию этого плана могут поставить на паузу.

Зависимость Apple от Китая

Проблема в том, что компания до сих пор критически зависима от Китая: 87% iPhone, 80% iPad и 60% Mac изготавливаются именно там. В КНР сосредоточено и около 17% выручки Apple, в частности через десятки фирменных магазинов.

Хотя Apple уже перенесла часть производства во Вьетнам, Таиланд и Малайзию, этого недостаточно, чтобы обезопасить бизнес в случае нового обострения торгового конфликта.

Пока компания выиграла время, но в будущем ее может ждать самый тяжелый вызов за последние годы.

К слову, Apple переправила 1,5 миллиона iPhone из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин, введенных администрацией Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com