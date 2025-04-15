Зеленский: Путин не хочет заканчивать войну в Украине 15.04.2025, 2:10

Кремль готовит россиян к тому, что дипломатия не завершит войну.

Российский диктатор Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому государственная пропаганда РФ уже готовит россиян к тому, что дипломатия не приведет к прекращению боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник.

Президент Украины напомнил, что прошло уже 34 дня с тех пор, как Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Однако, по его словам, уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня.

«Сейчас - так же как на протяжении лет, - Путин сосредоточен на продолжении войны. Сосредоточен на вот таких ударах (по Сумах - ред.) - на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата», - убежден Зеленский.

По мнению украинского президента, причина такого отношения РФ в том, что «в Москве, сейчас не боятся». Поэтому Зеленский настаивает на усилении давления на Россию.

«Если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему они привыкли - в дальнейшем воевать. Это уже стало российской государственной привычкой - воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь», - добавил глава украинского государства.

Вместе с тем он отметил, что Украина больше всего хочет мира, чтобы наконец прекратились удары по ее городам.

«Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро - Украина не хотела ни одной секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизни», - подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com