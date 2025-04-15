«Кремль махнул рукой на гиперинфляцию в России» 15.04.2025, 4:00

Россия позволяет себе огромные расходы при сокращающихся доходах.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ состоит из похороненных денег провальных проектов. Россия позволяет себе безумные расходы при сокращающихся доходах. В российской экономике уже наблюдаются перспективы гиперинфляции, но наверху на все это махнули рукой. Об этом FREEДOM рассказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

- В настоящее время единственный источник финансирования войны против Украины — это Фонд национального благосостояния России. Но дело в том, что ФНБ на 80% состоит из вложений во всякие распилочные проекты, которые никогда не дадут возврата инвестиций. Это просто похороненные деньги, закопанные в различные мегастройки. И есть ликвидные активы, которых примерно 20% — это юани и золото. Но из этого остаточного, так скажем, количества в 3 трлн рублей Минфин забирает постоянно ресурсы для того, чтобы получить живые деньги на латание бюджетных дыр. Поэтому ФНБ фактически истощен, — рассказал Ширяев.

По его словам, в настоящее время максимум, что может дать ФНБ на расходы бюджета, — это 1,5-2 трлн рублей.

- Но проблема в том, что дефицит бюджета за первые три месяца текущего года — 2,2 трлн рублей. То есть в 1,5 раза больше, чем можно вытащить из ФНБ. И самое интересное, что в начале апреля расходы бюджета достигли просто каких-то астрономических параметров в ежедневном измерении. Каждый день расходы Минфина составляют порядка 220 миллиардов рублей. Понятно, что это военные авансы, выплаты контрактов, это расходы на войну в первую очередь. И эти безумные расходы — одновременно на фоне падения доходов от газа и нефти. Все это ведет к тому, что РФ вскоре включит печатный станок, что в свою очередь запустит еще большую инфляцию в стране, — отметил экономический обозреватель.

По его словам, похоже, на перспективу гиперинфляции и раскручивания этой гиперинфляционной спирали в российской экономике высшее руководство просто махнуло рукой.

- Потому что другого варианта нет. Занимать деньги под рыночный процент они не могут. Это очень напоминает аргентинский сценарий. Но Аргентина в свое время взяла кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). А России никто не даст ни цента, — резюмировал Вячеслав Ширяев.

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