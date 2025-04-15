Массированная атака дронов на Курск: российский город горит
- 15.04.2025, 7:36
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Пожар начался после серии взрывов.
После полуночи 15 апреля в российском Курске прогремела серия взрывов: как сообщают местные каналы, город оказался под атакой дронов. Россияне пишут о работе противовоздушной обороны и «успешном сбитии» БпЛА, однако в городе зафиксирован пожар.
«Фокус» собрал информацию о ночном обстреле российского Курска ночью 15 апреля из информации, которую обнародовали местные Telegram-каналы.
Около полуночи в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
В 02:24 часов местные паблики сообщили о взрывах в Курске: по их информации, в городе работает противовоздушная оборона.
Вскоре российские Telegram-каналы рассказали о первых последствиях атаки дронов по городу. По их данным, в результате обстрела зафиксирован пожар. Также россияне распространили фото последствий атаки.
В сети распространили видео, на котором видно, как в Курске поднялся пожар после атаки БпЛА.
Курские паблики также сообщают о сбитии нескольких ударных беспилотников.
Также около 02:40 часов в Курске объявили воздушную тревогу из-за «угрозы ракетной атаки». Однако через несколько минут ракетную опасность отменили, об обстрелах мониторинговые каналы не сообщали.
Официальные каналы, в частности губернатор Курской области Александр Хинштейн, пока не комментировали атаку БпЛА по городу.
Также неизвестно, какие именно дроны атаковали российский регион и какие объекты стали целями обстрела.
Другие последствия ночной атаки по Курску уточняются. Воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА в регионе пока продолжается.