Мир под вопросом: ХАМАС отказался от последнего предложения Израиля 15.04.2025, 7:40

Проект был представлен при посредничестве Египта.

Египет, выступающий в роли посредника, представил группировке ХАМАС новое израильское предложение по прекращению огня в Секторе Газа. Но ХАМАС считает, что предложение не соответствует его требованиям.

Об этом сообщают Times of Israel и Reuters.

«Проект, который мы получили в рамках переговоров о прекращении огня в Газе, является израильским проектом, и он впервые включает в себя разоружение ХАМАСа в рамках переговоров о второй фазе прекращения огня», - сказал официальный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

Он добавил, что «это миллион красных линий», и что ХАМАС отвергает ее.

Ранее Сами Абу Зухри заявил агентству Reuters, что предложение не соответствует требованию палестинской группировки, чтобы Израиль взял на себя обязательство полностью прекратить боевые действия.

Однако Абу Зухри говорит, что ХАМАС готов освободить всех заложников одним махом, в обмен на прекращение войны и отступление сил ЦАХАЛа из Сектора Газа.

Угрозы со стороны Израиля

Если ХАМАС не согласится на соглашение об освобождении заложников, ЦАХАЛ усилит наступление в Газе, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он подчеркнул, что главная цель операций ЦАХАЛ заключается в том, чтобы заставить ХАМАС согласиться на сделку по освобождению заложников.

До инаугурации Трампа его эмиссар на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заставил обе стороны пойти на болезненный компромисс и реализовать соглашение о постепенном обмене заложниками в обмен на прекращение огня, вывод израильской армии из Сектора Газа и освобождение членов ХАМАС из израильских тюрем. В марте это соглашение перестало действовать, а Израиль возобновил атаки на террористов, поскольку ХАМАС отказался выдавать Израилю заложников.

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