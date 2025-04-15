Аналог Netflix: в Украине появится первая «подписка на войско»
- 15.04.2025, 7:44
Это позволит бригадам контролировать поступление средств и планировать дальнейшие расходы.
В Украине появился сервис SUBSCRIBE TO ARMY, который позволяет бригадам собирать донаты путем подписки. Об этом сообщили разработчики платформы во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.
Отмечается, что пользователи смогут выбрать конкретную бригаду и оформить регулярное списание денег, которое будет направляться на казначейский благотворительный счет воинских частей. Минимальная сумма подписки - 10 гривень. Люди могут настроить ежедневный, еженедельный и ежемесячный донаты.
«Фактически, это тот же утренний кофе, который мы донатим на войско после обстрелов. Но если одноразовый донат - это больше об эмоциях, то такая подписка - это о регулярности... Внимание людей к донатам уменьшается. Ведь держать внимание и волонтерить на эмоциях - это не стабильно, не практично. Мы не отрицаем эмоции, но нужна система, регулярность. Именно поэтому мы и создали эту платформу», - рассказывает управляющий проектом «SUBSCRIBE TO ARMY» Артур Малиновский.
Разработчики отметили, что проект является полностью социальным. А все собранные деньги напрямую будут поступать на счет бригад. Далее командиры будут направлять эти средства на нужды своих подразделений, оформляя закупки через систему Prozzoro.
«Мы работаем в унисон: пехота - на земле, авиация - в небе. Без поддержки тыла эта цепь не работает. «Подписка на войско» - это не благотворительность, а стратегическая поддержка своей армии. Регулярные взносы - это стабильная помощь всем бригадам без хаотичных сборов», - говорит амбассадор программы, летчик 12-й отдельной бригады армейской авиации с позывным «Апостол».