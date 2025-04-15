Лаврова поймали на очередной лжи 15.04.2025, 7:48

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Сергей Лавров

Относительно санкций и переговоров с США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не бегает за Вашингтоном с просьбами снять санкции с России. Однако во всех переговорах между РФ и США российская сторона регулярно поднимает вопрос об их отмене.

В то же время, обращаясь к российской аудитории или давая интервью пропагандистским СМИ, представители Кремля утверждают обратное.

На днях глава МИД РФ дал интервью одному из пропагандистских ресурсов, в котором заявил, что на встречах российской и американской делегаций Москва поднимает вопрос о восстановлении торгово-экономических связей, сообщает ресурс Dialog.UA.

По его словам, эти связи были нарушены Западом, который ввел против России «незаконные санкции». Однако тут же Лавров подчеркнул, что Москва якобы не бегает за Вашингтоном с просьбами об их отмене.

При этом на прошлой неделе глава МИД РФ в беседе с российской прессой признался, что еще в начале весны Кремль просил Белый дом снять все санкции с «Аэрофлота», а также восстановить прямое сообщение между РФ и США.

Уже 10 апреля, во время встречи с представителями США в Стамбуле, российская сторона вновь подняла этот вопрос. Тогда же Лавров отметил, что санкции не сняты, но Кремль продолжает работать в этом направлении. Также стоит напомнить, что Кремль выразил готовность к перемирию в Черном море, но лишь при условии отмены ряда санкций со стороны Запада.

В марте Путин заявил, что с 2022 года против российских юридических и физических лиц было введено почти 29 тысяч санкций. С тех пор РФ активно ищет различные схемы обхода санкций, чтобы продолжить финансирование войны против Украины.

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