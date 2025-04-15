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Эстонским военным разрешили топить вражеские корабли

  • 15.04.2025, 7:51
Эстонским военным разрешили топить вражеские корабли

В закон об организации Сил обороны внесены поправки.

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в закон об организации Сил обороны и закон об экономической зоне, целью которого является укрепление морской безопасности в морской акватории государства.

Об этом сообщает Postimees.

Закон уточняет задачи Сил обороны, а также применение прямого принуждения и военной силы. Это обеспечивает Силам обороны гибкость для действий на море, чтобы они могли оперативно реагировать на угрозы, исходящие с моря.

В соответствии с поправками Силы обороны имеют право применять силу на морской территории Эстонии в случае угроз, направленных против инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойность жизненно важных услуг, а также против объектов оборонного значения, портов или других сооружений и оборудования.

«Изменения направлены на обеспечение более эффективного контроля и защиты морской границы Эстонии, особенно в условиях возросших угроз в Балтийском регионе», - следует из пояснительной записки к законопроекту.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что новые меры позволят Силам обороны оперативно реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность морских границ.

Он подчеркнул, что применение силы будет рассматриваться как крайняя мера и осуществляться в строгом соответствии с международным правом.

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