Трамп жестко предупредил Иран о последствиях ядерной программы
- 15.04.2025, 7:56
«Они достаточно близки».
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран намеренно откладывает заключение ядерной сделки с Вашингтоном. Американский лидер пригрозил возможным военным ударом, если Тегеран не откажется от идеи создать ядерное оружие
Об этом сообщает Reuters.
В разговоре с представителями СМИ Трамп заявил, что иранская сторона может встретиться с жестким ответом со стороны Штатов, в частности допустил сценарий нанесения ударов по ядерным объектам Тегерана.
После того, как специальный посланник США Стив Уиткофф встретился в субботу в Омане с высокопоставленным иранским чиновником, Трамп озвучил мнение, что Тегеран «подталкивает нас».
«Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия», - заявил Трамп.
На вопрос представителей СМИ, включают ли варианты ответа со стороны Штатов военный удар по ядерным объектам Тегерана, американский президент ответил: «Конечно, да».
По словам Трампа, иранцы должны действовать быстро, чтобы избежать жесткого ответа, поскольку «они достаточно близки» к разработке ядерного оружия.