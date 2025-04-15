закрыть
15 апреля 2025, вторник, 8:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп жестко предупредил Иран о последствиях ядерной программы

  • 15.04.2025, 7:56
Трамп жестко предупредил Иран о последствиях ядерной программы
Дональд Трамп

«Они достаточно близки».

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран намеренно откладывает заключение ядерной сделки с Вашингтоном. Американский лидер пригрозил возможным военным ударом, если Тегеран не откажется от идеи создать ядерное оружие

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с представителями СМИ Трамп заявил, что иранская сторона может встретиться с жестким ответом со стороны Штатов, в частности допустил сценарий нанесения ударов по ядерным объектам Тегерана.

После того, как специальный посланник США Стив Уиткофф встретился в субботу в Омане с высокопоставленным иранским чиновником, Трамп озвучил мнение, что Тегеран «подталкивает нас».

«Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия», - заявил Трамп.

На вопрос представителей СМИ, включают ли варианты ответа со стороны Штатов военный удар по ядерным объектам Тегерана, американский президент ответил: «Конечно, да».

По словам Трампа, иранцы должны действовать быстро, чтобы избежать жесткого ответа, поскольку «они достаточно близки» к разработке ядерного оружия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников