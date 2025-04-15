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Проезд в общественном транспорте подорожал по всей Беларуси

  • 15.04.2025, 8:00
Проезд в общественном транспорте подорожал по всей Беларуси

Последний белорусский регион поднял стоимость.

В Гомельской области с 15 апреля дорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление Гомельского облисполкома (опубликовано http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=R925v0138843) на Национальном правовом интернет-портале — оно вступает в силу сразу после опубликования.

Согласно новым тарифам, разовая поездка на обычных и скоростных маршрутах обойдется в 90 копеек, а на экспрессных — в 1 рубль.

Стоимость проезда в пригородном транспорте увеличена на 1 копейку за километр. Теперь тарифы составляют: 11 копеек за километр на обычных маршрутах, 13 копеек — на скоростных и дополнительных, и 14 копеек — на экспрессных.

Меняются также цены на проездные билеты. Стоимость месячных проездных варьируется от 34,42 до 54,05 рубля — в зависимости от размеров населенного пункта и количества видов транспорта. Проездной на полмесяца стоит от 18,14 до 28,47 рубля, на 10 дней — от 12,06 до 19,02 рубля, а дневной — от 2,43 до 3,78 рубля.

Напомним, ранее стоимость проезда в общественном транспорте подняли во всех остальных областях страны.

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