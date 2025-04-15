У Медведева случилась истерика на фоне новостей о Taurus для Украины 6 15.04.2025, 8:24

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Дмитрий Медведев

Одиозному российскому чиновнику ответили.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев резко отреагировал на новости о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Он обратился к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с угрозой «подумать дважды» и обвинениями в том, что тот «нацист», потому что «хочет устроить удар по Крымскому мосту».

Соответствующая реакция российского чиновника появилась на его странице в сети X в понедельник, 14 апреля, передает «Фокус».

На фоне новостей, которые доносятся на днях из Германии, где Мерц высказался о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus при условии согласования с другими европейскими партнерами, Медведев решил высказать собственное мнение об этом.

В своей заметке на английском языке он отметил, что Фридрих Мерц якобы подражает действиям своего отца, который «служил в вермахте».

Пользователи соцсети X по-разному отреагировали на сообщение российского политика. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что это Россия «ведет себя как нацистка», поскольку начинает кровопролитные войны, обстреливает гражданские объекты и тому подобное.

«Медведев называет других нацистами, в то время как Россия врывается в суверенные страны, бомбит родильные дома, депортирует детей и прославляет авторитарное правление — это самая жалкая проекция в современной истории», — написал датчанин Мадс Фредерик Тофт, который позиционирует себя как борец за свободу слова.

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