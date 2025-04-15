В будущем океаны Земли могут стать фиолетовыми 15.04.2025, 8:29

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Ученые назвали вероятные причины.

Японские исследователи обнаружили связь между цветом океана и химическим составом воды еще много веков назад. Известно, что, скорее всего, океан был зеленым и не всегда голубым. Более того, новое исследование свидетельствует о том, что в будущем океаны вообще могут быть фиолетовыми или красными. Об этом пишет Interesting Engineering.

Действительно ли океаны были зелеными?

В частности японские ученые из Университета Нагои впервые заметили, что воды вокруг вулканического острова Иодзима, который находился в архипелаге Осагавара, были зелеными.

Поэтому ученые предположили, что древние водные организмы на самом деле питались железом для фотосинтеза и они должны были это делать, поэтому, вероятно, что когда-то океаны были зелеными.

В частности, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, был проанализирован химический состав воды в океанах Земли во время архейского периода, что является критическим моментом в эволюции нашей планеты около 3,8-1,8 миллиарда лет назад.

«Сегодня атмосфера Земли и океан содержат газообразный кислород, который поддерживает все живое. Однако в архейском периоде жизнь ограничивалась одноклеточными организмами в океанах. Уровень железа в океане был намного выше, и эти организмы только начинали получать энергию от солнечного света. При отсутствии кислорода они осуществляли анаэробный фотосинтез, побочным продуктом которого был кислород, что впоследствии вызвало «великое событие окисления», рассвет сложной жизни на Земле», - подчеркнули в материале.

Поэтому во время этого исследования ученые заметили, что в этих водах процветали сине-зеленые водоросли, которые были зеленее, чем синие.

«Сине-зеленые водоросли (BGA), сочетание двух цветов, которые также называют цианобактериями, существуют около 3,5 миллиардов лет. Они были одними из первых организмов, которые осуществляли фотосинтез, используя двухвалентное железо в качестве источника электронов. Побочным продуктом был кислород», - объяснили в Interesting Engineering.

Поэтому с помощью их химического состава можно предположить, что океаны были зелеными, ведь содержали вспомогательный пигмент фикоэритробилин, который помогал им улавливать свет.

«Растения, водоросли и цианобактерии используют хлорофилл, но эта жизнь еще не развилась до такого уровня. Японские исследователи генно-инженерным путем создали сине-зеленые водоросли с ПЭБ, и вот они начали лучше расти в зеленых водах. С помощью компьютерного моделирования они обнаружили, что при высвобождении кислорода было бы достаточно окисленного железа, чтобы сделать поверхность океана зеленой», - отметили в материале.

Могут ли океаны стать фиолетовыми?

Отмечается, что недавнее исследование Корнельского университета показало, что следующий цвет океанов, который стоит рассматривать, может быть фиолетовым, однако все же он может быть и зеленым.

«Поэтому сине-зеленые водоросли из вулкана в Японии, возможно, только что взорвали наш разум. А океан может снова изменить цвет, теоретически, даже на фиолетовый или красный», - добавили в издании.

В то же время в The Conversation отметили, что Солнце с возрастом становится все ярче, из-за чего наши воды могут стать фиолетовыми.

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