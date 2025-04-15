«Что это за армия такая?»: россиянка раскрыла шокирующую правду о штурмах

«Что это за армия такая?»: россиянка раскрыла шокирующую правду о штурмах16
- 15.04.2025, 8:33
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Женщина рассказала, что штурмовикам РФ сказали брать в бой вместо аптечек.
Командование ВС РФ поощряет самоликвидацию российских военных на поле боя в случае ранений. Штурмовикам запрещают брать с собой аптечки, чтобы снизить выживаемость. Об этом откровенно рассказала супруга российского военного. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».
Россиянка — жена военнослужащего 104-го десантно-штурмового полка ВС России. Она утверждает, что ее мужа отправляют в бой без медицинских средств, чтобы он в случае ранения умер сразу.
«Только что говорила с Федором… Им перед тем штурмом сказали аптечки не брать, мол, все равно вас никто не заберет (не эвакуирует с поля боя — ред.). Они говорят: «Ну как же так?». А он (командир — ред.) говорит: "Ну можете себе один патрон отложить напоследок, нам «триста» (раненые — ред.) не нужны». Я не знаю, что это за армия, где раненым говорят добивать самим себя. Они на эмоциях. А что, если снова штурм? Мы на всякий случай попрощались», — рассказала женщина.
Отметим, что случаи «самообнуления» российских солдат на поле боя стали массовыми. Огромное количество таких инцидентов фиксировали украинские силы с помощью дронов-разведчиков. Оккупанты, осознавая, что никто не придет им на помощь, предпочитают самостоятельно лишать себя жизней.