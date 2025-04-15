закрыть
15 апреля 2025, вторник, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Что это за армия такая?»: россиянка раскрыла шокирующую правду о штурмах

16
  • 15.04.2025, 8:33
  • 6,982
«Что это за армия такая?»: россиянка раскрыла шокирующую правду о штурмах

Женщина рассказала, что штурмовикам РФ сказали брать в бой вместо аптечек.

Командование ВС РФ поощряет самоликвидацию российских военных на поле боя в случае ранений. Штурмовикам запрещают брать с собой аптечки, чтобы снизить выживаемость. Об этом откровенно рассказала супруга российского военного. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Россиянка — жена военнослужащего 104-го десантно-штурмового полка ВС России. Она утверждает, что ее мужа отправляют в бой без медицинских средств, чтобы он в случае ранения умер сразу.

«Только что говорила с Федором… Им перед тем штурмом сказали аптечки не брать, мол, все равно вас никто не заберет (не эвакуирует с поля боя — ред.). Они говорят: «Ну как же так?». А он (командир — ред.) говорит: "Ну можете себе один патрон отложить напоследок, нам «триста» (раненые — ред.) не нужны». Я не знаю, что это за армия, где раненым говорят добивать самим себя. Они на эмоциях. А что, если снова штурм? Мы на всякий случай попрощались», — рассказала женщина.

Отметим, что случаи «самообнуления» российских солдат на поле боя стали массовыми. Огромное количество таких инцидентов фиксировали украинские силы с помощью дронов-разведчиков. Оккупанты, осознавая, что никто не придет им на помощь, предпочитают самостоятельно лишать себя жизней.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников