Агентство Moody’s вынесло приговор Лукашенко 3 15.04.2025, 8:44

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Эксперты считают, Беларусь практически не способна платить по внешним долгам.

Рейтинговое агентство Moody’s снова оценило Беларусь как страну с самым низким кредитным рейтингом — «С», говорится в аналитическом докладе организации. Там считают, что ситуация с госдолгом вряд ли улучшится в ближайшее время. Это означает, что доверия к способности Беларуси возвращать внешний долг очень мало.

Эксперты агентства считают, что пока действуют международные санкции, Беларусь не сможет нормально рассчитываться по долгам в иностранной валюте. Но даже если ограничения снимут, свободных денег у страны все равно будет очень мало для полноценных расчетов.

Напомним, правительство Беларуси заменило некоторые валютные долги на внутренние, чтобы рассчитываться рублями через беларусскую и российскую инфраструктуру.

Агентство указывают на сильную зависимость Беларуси от России — как в торговле, так и в финансах — и считают, что она продолжит расти. С учетом этого ситуация в соседней стране будет все больше влиять на экономический рост в Беларуси. Соответственно, аналитики ожидают замедления роста ВВП в 2025 году до 2,5%. Госдолг останется примерно на уровне 40% от ВВП, но будет сильно зависеть от курса валют и возможности найти деньги на его обслуживание.

«Политика остается непредсказуемой, поскольку власти продолжают вмешиваться в экономику, в то время как своевременность и прозрачность экономической и фискальной информации остаются низкими», — говорится в отчете.

Moody’s — единственное крупное агентство, которое еще публикует рейтинги по Беларуси. Остальные — Fitch и S&P — отказались это делать, ссылаясь на отсутствие достаточной информации для проведения таких оценок.

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