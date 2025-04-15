Грязная игра любимчика Лукашенко 3 Андрей Карась, «Салідарнасць»

15.04.2025, 8:52

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Басков пробил очередное дно.

В продолжающемся сезоне любительского хоккейного чемпионата Минска Дмитрий Басков заработал уже 12 удалений. Заставить любимчика правителя отказаться от грязной игры никто не может. Его можно сравнить с костоломом.

Для начала коротко напомним о статусе Баскова: хоккейный вратарь познакомился с Лукашенко в конце 1990-х, присоединившись к его любительской команде. Затем он стал тренером команды правителя и тренером Николая Лукашенко.

Со временем для Баскова открылись двери во власть. Сначала он стал главой Федерации хоккея Беларуси, но в 2021-м попал под дисквалификацию Международной федерации хоккея (IIHF) за дискриминацию спортсменов из-за их политических убеждений. Басков также присутствовал на месте похищения и нанесения смертельных травм Роману Бондаренко.

Правитель взамен дал Баскову должность члена Совета Республики. На недавних «президентских выборах» тот был его доверенным лицом. Кроме того, пользуясь покровительством Лукашенко бывший спортсмен получает доли в разных предприятиях страны.

Но вернемся к хоккею. Басков хоть и бывший профессиональный вратарь, но играет в любительском чемпионате Минска на позиции нападающего. Выступает он во второй лиге вместе с Колей Лукашенко за команду «Бастион».

От игры Баскова стонут многие соперники: не потому, что он забрасывает им шайбы, а потому что играет очень грязно. Приведем несколько примеров.

20 декабря прошлого года «Бастион» играл с «Драконами»: Баскова удалили за атаку на игрока, не владеющего шайбой. Любимчик Лукашенко влетел плечом в соперника, тот упал на лед.

Поясним: хоккеист, наказанный малым штрафом, удаляется с площадки на две минуты, в это время его команда остается в меньшинстве.

17 января Баскова удалили в матче с «Аквалитом» за задержку соперника руками.

21 февраля в поединке с «Динамитом» Басков показал себя костоломом: после того, как он влетел в соперника, тот жестко рухнул на лед. Выглядел эпизод страшно. Баскова удалили всего на две минуты – хотя в хоккее существует гораздо более строгие наказания.

Спустя месяц, 21 марта, Басков продолжил жестить. Хоть речь идет о любительском турнире, но за время матча с СФС его дважды удалили за грубость. Сначала он сильным ударом своей клюшкой выбил клюшку у соперника: тот в растерянности развел руками.

Затем любимчик Лукашенко ударил соперника в грудь, после чего тот оказался на льду в лежачем положении. Отметим, что Басков даже не пытался отобрать шайбу у соперника, а играл очень грубо. На скамейку штрафников он уезжал, улыбаясь судье

Матч 9 апреля «Бастиона» с «Драконами» – и вновь сразу два удаления Баскова. В первый раз он ударил соперника руками в спину и высоко поднял клюшку. Но даже после этого двум арбитрам пришлось уговаривать его поехать на лавку штрафников.

На этом Басков не успокоился. Только выйдя на арену после двух минут штрафа он вновь удалился, отправив соперника лежать на льду.

На данный момент у Баскова за сезон уже 12 удалений. Но остановить агрессию и грубость любимчика Лукашенко никто, похоже, не в состоянии.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

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