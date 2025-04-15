«А в начале апреля списали со счета почти $128» 3 15.04.2025, 9:04

2,478

Эта комиссия возмущает белорусов, но банки ее все равно вводят.

Два года назад некоторые банки начали вводить валютную комиссию для тех, кто хранит на счетах доллары или евро. Решение затронуло клиентов, которые накопили крупные суммы — обычно от $20 тыс. в эквиваленте. Со временем валютную комиссию стали вводить все больше банков, пишет «Онлайнер».

Зачем она понадобилась, почему в месяц можно заплатить 400 рублей и можно ли обойти эту выплату?

«Считаю, что это завышенная сумма»

Константин — один из тех, кто столкнулся с валютной комиссией. Мужчина говорит, что узнал про нее, когда проверял историю операций, и немало удивился.

— Я в течение долгого времени хранил на валютном счете в БНБ-Банке сумму, не превышающую $20 тыс. В конце марта пополнил счет, и сумма превысила $20 тыс. А в начале апреля я вижу списание по счету почти $128 (на тот момент 400 рублей): это было комиссионное вознаграждение банку за ведение счета в долларах.

Константин утверждает, что при внесении наличных никто его о таком не предупреждал.

— Хотя я сам понимаю, что должен был следить за таким моментом и тут виноват сам. Но считаю, что это необоснованно завышенная сумма. И при наличии такой комиссии банк должен оповещать клиента «из каждого утюга».

По словам мужчины, он был уверен, что банки заинтересованы в том, чтобы клиенты активно пополняли счета, но валютные комиссии заставляют думать об обратном.

— В моем понимании, банки, наоборот, всегда стремились увеличить остаток денежных средств на счетах. Кстати, открывал счет я исключительно ради того, чтобы не испытывать проблем с тем, что наличные доллары со временем покрываются плесенью. Поэтому и доверил их банку, тем самым избавив себя от этой проблемы.

Теперь нужно изучать другие варианты: открыть валютный счет в банке, где комиссии нет, или хранить суммы до $20 тыс. на счетах в разных банках. Платить ли комиссию и в следующем месяце или искать какой-то другой выход из ситуации, Константин пока не решил. Но мужчина не исключает, что в текущих условиях хранить валюту дома станет приемлемым вариантом, потому что 400 рублей в месяц не кажутся мелочью.

Что говорят в банке

Мы попросили БНБ-Банк прокомментировать ситуацию и ответить на вопросы:

Как банк определяет размер комиссии за хранение валюты на счетах и почему ее ввели?

Как банк информирует клиентов о таких комиссиях, должен ли предупреждать клиентов о комиссии при пополнении счета?

Какие альтернативы могут рассмотреть клиенты, чтобы не платить комиссию?

— Комиссия за ведение счетов в иностранной валюте впервые появилась в банковском секторе в 2023 году и постепенно становится стандартной практикой. Сегодня, по нашим данным, подобная комиссия в том или ином виде есть у семи белорусских банков, — отмечают в БНБ-Банке. — В последние годы очевиден тренд на дедолларизацию белорусской экономики: все бо́льшую роль начинает играть белорусский рубль, бизнесу не нужно столько валюты, как раньше. В то же время в Беларуси на основании постановления правления Национального банка №781 от 30 декабря 2015 года существует так называемый ФОР (фонд обязательных резервов).

Как это работает: банки должны держать средства на счете в Национальном банке в форме обязательного резерва — в размере 20% от суммы валютных остатков. Эти отчисления в ФОР банки делают в белорусских рублях.

Поэтому фактически лежащая на счете валюта для банка не бесплатна, а, наоборот, приносит затраты: она обходится банку в 20% от средней стоимости привлекаемых вкладов в белорусских рублях.

В связи с этим банки вводят комиссии, чтобы регулировать количество валютных остатков и оптимизировать свои расходы.

В БНБ-Банке комиссия за ведение счетов в иностранной валюте применяется, когда общая сумма на счетах или картах клиента превышает установленный лимит:

для сумм от $20 000 до $30 000 (включительно) в эквиваленте — комиссия 400 рублей;

для сумм от $30 000 до $40 000 (включительно) в эквиваленте — комиссия 750 рублей;

для сумм более $40 000 в эквиваленте — комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 рублей.

— В БНБ-Банке расчет суммы производится только на последний день месяца, превышения в другие дни не учитываются. По соотношению размера комиссия БНБ-Банка находится в диапазоне среднерыночной, — отмечают представители банка.

Как клиенты должны узнавать об изменениях? В банке говорят, что о них сообщают в разделе «Новости» на своем сайте, а также в мобильном приложении.

— Кроме того, всем клиентам, которые при изменении тарифа подпадают под условия применения комиссии, мы делаем персональную информационную рассылку или звоним лично.

Если возникают какие-либо сомнения, можно позвонить в банк и пообщаться со специалистами по телефону.

Чтобы не платить комиссию за ведение счетов в иностранной валюте, можно оформить вклад — в таком случае банки не будут брать эту плату.

Но будет ли это выгодно? Рассмотрим на примере в том же БНБ-Банке: там сейчас действует ставка 1% для сроков 13, 24, 36 месяцев и 0,1% для срока 6 месяцев. Если, к примеру, оформить вклад на $20 100 на 13 месяцев, то чистый доход составит $190 (это сумма уже за вычетом подоходного налога).

Но доходность, как обычно, будет выше у вкладов в белорусских рублях. Если те же $20 100 обменять на белорусские рубли и положить на те же 13 месяцев, но уже под 16% годовых, то можно будет получить доход в размере 11 805 рублей.

Могут ли ввести такую комиссию во всех банках?

Банки сами решают, вводить ее или нет. В ряде банков комиссии за хранение валюты сейчас нет.

Ставки по валютным вкладам в банках в настоящее время невысокие, поэтому заметно заработать на депозитах не выйдет, но в таком случае хотя бы не придется платить комиссию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com