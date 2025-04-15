закрыть
15 апреля 2025, вторник, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США готовят новые меры по поддержке Украины и жесткие санкции против РФ

1
  • 15.04.2025, 9:07
  • 1,940
В США готовят новые меры по поддержке Украины и жесткие санкции против РФ

В Конгрессе представили законопроект.

Представители Демократической партии представили в Конгрессе США законопроект, который предусматривает усиление поддержки Украины в войне и введение жестких санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая оказалась в распоряжении агентства.

Ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, Грег Микс представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине - от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.

В первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности спецкоординатора по вопросам восстановления Украины. Во втором разделе говорится о помощи Украине в сфере безопасности, включая прямые кредиты и военное финансирование. В третьем - о строгих санкциях и экспортном контроле в отношении российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

Информированные источники агентства отмечают, что законопроект - это очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

«Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января», - отметил один из собеседников.

Помощники конгрессменов, которые работали над текстом, отмечают, что если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.

«Этот законопроект точно станет частью более широкой законодательной дискуссии», - сказал один из соавторов текста.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников