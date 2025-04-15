В Польше подписан закон, который касается и белорусов 15.04.2025, 9:24

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Фото: Charter97.org

Что меняется для мигрантов?

Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон о поручении работы иностранцам. Он разрабатывался, чтобы устранить злоупотребления при выдаче работникам документов для получения шенгенских виз, пишет MOST.

«Эта цель будет достигнута, в частности, внедрением новых функций в информационные системы, усилением роли государственных служб занятости в процессе выдачи разрешений, а также лучшей интеграцией информационных систем различных учреждений», — заявили в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши.

Процедура выдачи разрешений на трудоустройство станет полностью электронной. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений.

При этом усилится контроль. Воевода откажет работодателю в выдаче разрешения на работу иностранца, если в данный момент фирма не ведет деятельность, оправдывающую привлечение иностранного работника. Кроме того, разрешение не дадут, если воевода посчитает, что реальная цель нанимателя — облегчить иностранцам въезд на территорию Польши.

Среди других принятых мер отмена так называемого теста рынка труда — процедуры проверки, можно ли на предприятие, которое хочет нанять иностранца, трудоустроить польского безработного, стоящего на бирже труда. Вместо этого введут более быструю и эффективную процедуру.

Повяты (административная единица в Польше, которую можно сравнить с районом в Беларуси) смогут сами определять, в каких отраслях ограничивать трудоустройство иностранцев и на какой период.

Отдельно прописаны меры по интеграции иностранных работников. Появится возможность реализации интеграционных программ для них (прежде всего это подразумевает помощь в изучении польского языка). Государственные службы занятости смогут создавать специализированные центры поддержки иностранцев на рынке труда.

Какие меры не прошли

В разных вариантах проект закона был намного жестче. Например, предлагалось значительно увеличить ответственность за нелегальное трудоустройство иностранцев, а также обязать агентства временного трудоустройства заключать с иностранцами трудовые контракты (umowy o pracę), а не гражданско-правовые договоры. Обе меры были отклонены в процессе обсуждения.

Напомним, по некоторым данным, общую численность белорусов и белорусок в Польше можно оценить в 348,5 тысячи человек.

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