Кэти Перри стала первой певицей в космосе 15.04.2025, 9:30

Капсула с ней и еще пятью женщинами на борту была запущена при помощи ракеты с космодрома в Техасе.

Американская поп-исполнительница Кэти Перри стала первой певицей, отправленной в космос. Капсула космической компании Blue Origin с ней и еще пятью женщинами, в том числе невестой миллиардера Джеффа Безоса, ведущей Лорен Санчес, на борту была запущена при помощи ракеты с космодрома в Техасе и приземлилась там же спустя приблизительно 10 минут. Подробности рассказывает RTVI.US.

Вместе с Перри и Санчес в полете приняли участие ведущая утреннего шоу Гэйл Кинг, предпринимательница и правозащитница Аманда Нгуен, аэрокосмический инженер Аиша Бове и кинопродюсер Керианн Флинн. Экипаж стал первым состоящим полностью из женщин с 1963 года, когда аналогичное достижение в одиночку покорилось советской космонавтке Валентине Терешковой.

Кинг после приземления заявила, что астронавтом после полета себя все равно не считает, но все прошло «тихо и спокойно». Ранее она признавалась, что очень волнуется. Она также рассказала, что Перри спела в невесомости своим напарницам несколько строк композиции What a Wonderful World Луи Армстронга. Сама Перри, вернувшись, начала целовать землю под ногами и заявила, что обязательно запишет песню о своем опыте.

Перед стартом певица рассказала журналистам, что ее четырехлетняя дочка Дейзи успела привыкнуть к разговорам дома о том, что «мама летит в космос».

«Я так счастлива в своем лице представить бесстрашную женщину, образ которой передается у нас в семье по принципу домино», — цитирует Перри CNN.

Основатель Blue Origin и Amazon Безос перед началом туристического полета признался, что хотел бы сам отправиться вместе с женщинами, и пожелал им удачи. После возвращения экипажа он обнял Санчес, с которой в этом году планирует свадьбу в Венеции. Участницы полета были одеты в синие костюмы, дизайн которых разработали Санчес и бренд Monse.

Поддержать космических туристок также пришли телеведущая Опра Уинфри, которая дружит с Кинг, и светские львицы Хлои Кардашьян с матерью Крис Дженнер. Как отмечает ELLE, экипаж перед полетом два дня обучали мерам безопасности — в том числе тому, как отстегивать ремни, чтобы ощутить невесомость внутри капсулы.

Как добавляет CNN со ссылкой на представителей Blue Origin, некоторые пассажиры заплатили за свой полет, а расходы на остальных покрыла компания. Кто именно полетел за счет Безоса, не уточняется. Blue Origin также не раскрыла точную стоимость билетов на свои космические туристические рейсы — она может составлять более 200 тыс. долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com