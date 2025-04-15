Белорусский вратарь Толопило дебютировал в НХЛ
- 15.04.2025, 9:41
Поставлен рекорд по количеству белорусов в одном сезоне НХЛ.
В Национальной хоккейной лиге дебютировал белорусский вратарь Никита Толопило. Он вышел в стартовом составе «Ванкувера» на матч с "Сан-Хосе», пишет «Точка».
Толопило стал вторым вратарем из Беларуси после Алексея Колосова, который сыграл в НХЛ.
При этом Никита обновил рекорд по количеству белорусов в одном сезоне НХЛ. Он стал седьмым хоккеистом из Беларуси.
За всю историю лиги в ней на лед выходили 18 белорусских игроков.
Один из сейвов Никиты Толопило в дебютном мачте в НХЛ. Видео: Хоккей Беларуси / Telegram pic.twitter.com/rK3xzzlDTy— Фото/Видео (@FotoVid81878667) April 15, 2025
Игра дошла до овертайма и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ванкувера».
Белорусский вратарь за весь матч отразил 15 из 16 бросков (93,8%) и стал третьей звездой встречи. Толопило пропустил лишь шайбу от первого номера драфта-2024 Маклина Селебрини.