Белорусский вратарь Толопило дебютировал в НХЛ 15.04.2025, 9:41

Поставлен рекорд по количеству белорусов в одном сезоне НХЛ.

В Национальной хоккейной лиге дебютировал белорусский вратарь Никита Толопило. Он вышел в стартовом составе «Ванкувера» на матч с "Сан-Хосе», пишет «Точка».

Толопило стал вторым вратарем из Беларуси после Алексея Колосова, который сыграл в НХЛ.

При этом Никита обновил рекорд по количеству белорусов в одном сезоне НХЛ. Он стал седьмым хоккеистом из Беларуси.

За всю историю лиги в ней на лед выходили 18 белорусских игроков.

Один из сейвов Никиты Толопило в дебютном мачте в НХЛ. Видео: Хоккей Беларуси / Telegram pic.twitter.com/rK3xzzlDTy — Фото/Видео (@FotoVid81878667) April 15, 2025

Игра дошла до овертайма и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ванкувера».

Белорусский вратарь за весь матч отразил 15 из 16 бросков (93,8%) и стал третьей звездой встречи. Толопило пропустил лишь шайбу от первого номера драфта-2024 Маклина Селебрини.

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