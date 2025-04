«Впервые попросили показать второй паспорт» 15.04.2025, 9:45

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На границе Беларуси продолжаются проверки и допросы людей. Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе .

В одном из приграничных чатов белоруска рассказала, что у нее впервые за пять лет пограничники попросили показать второй паспорт:

«Белорусы сегодня [8 апреля] первый раз за 5 лет попросили второй паспорт и очень долго что-то вносили в базу. Мы на въезд в ЕС были. Вручную [пограничники] вносили что-то. Все уехали [в очереди], даже те, кто за нами были».

На сообщение ответили так:

«Если у вас второй паспорт не редкий, какого-то островного государства, а какой-нибудь обычный польский, литовский и т. д., то там нечего дополнительно вносить. Разве что раньше попадали на административные статьи как гражданка РБ или имели запрет на выезд. Тогда им обычно нужно время еще что-то проверять».

Путешественники рассказывают, что на допросы на границе Беларуси уводят украинцев, россиян и белорусов, которые давно не были дома:

«Автобус Вроцлав — Могилев [11 апреля]. 22.20 — граница РП сразу под шлагбаум. 23.20 — граница РБ. 04.50 — паспортный РБ (вещи, если рентген, то спрашивали, что внутри. У некоторых открывали чемоданы). 06.00 — выезд из РБ.

Украинцы, русские, кто не был больше года [имеются в виду беларусы, которые давно не были дома] — все на «собеседование», автобус вроде как на рентген отправляли (автобус на польских номерах). Итого: граница почти за 7 часов».

Также в чатах пишут, что на границе Беларуси во время «бесед» силовики проверяют телефоны:

«Едем с собакой. Литву прошли, в РБ запустили. Пока все ок. 14.20 [воскресенье] — приезд [в пункт пропуска]. 19/40 — выезд. ЕС-номера, проверка 2 телефонов».

В основном участники приграничных чатов пишут про допросы на границе завуалированно, почти без подробностей:

«Выезд из Варшавы в 08.05 [8 апреля], прибыли на границу в 11.00, сразу за шлагбаум, прошли польскую, в 13.05 на белорусской, прошли белорусскую в 16.10. Долго ждали с бесед. Время везде местное».

«Вильнюс — Минск, 09.04.25. В 11.47 подъехали к литовскому ПП, впереди автобус проходит проверку. В 12.57 встали к нашим, впереди автобус проверяют. Впереди ехавший автобус ждет с беседы своих, с нашего автобуса семью тоже увели [на допрос]. Автобус за нами проехал, мы все ждем. Оказывается, еще и девушка решила провезти кошку тайком. В 15.12 выезжаем с границы».

«Вильнюс — Минск, 11 апреля. В 15.18 зашли без вещей на паспортный Литвы, проверили быстро. В 16.33 приехали на границу РБ. В 16.52 зашли на паспортный + скан (все прошли достаточно быстро, несколько людей задержали дольше, стоим и ждем их). 18.08 — еще не выехали, сидим и ждем 2 или 3 человека, у которых были какие-то проблемы. В 18.30 всех отпустили, выехали. Три с половиной часа на обе границы».

«РП — РБ, 12.04.25. На границу приехали около 00.30. В 05.30 зашли на паспортный к полякам, в 06.00 закончили паспортный у поляков. Далее время РБ. В 08.50 зашли на паспортный и таможенный в РБ. Около 10.00 в основной массе прошли контроль РБ и еще около часа ждали, наверное, кого-то с бесед. В 11.00 выезд на Минск».

«Вчера [12 апреля] автобусом РП — РБ. 18.20 — паспортный, таможенный контроль. 19.00 — ожидание на выезд, мост забит, пересменка на белорусской стороне и т. д. После полуночи заехали к нам. В 01.40 все прошли. В 02.30 выехали, ждали нескольких пассажиров с беседы. Итого: чуть больше 12 часов (время белорусское)».

«Вильнюс — Минск [13 апреля]. В 01.21 на LT. В 01.50 прошли LТ, только паспорт. В 02.05 выехали в BY, дали 10 минут на дюьтик. В 02.25 паспортный BY. В 03.44 выехали с BY. Вещи через скан, 1 на беседе был. В целом все нормально, достаточно быстро и комфортно. Всем спокойных и безопасных поездок».

