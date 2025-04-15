Автобусный парк Гомеля стал «китайским» 5 15.04.2025, 10:00

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Продажи техники МАЗа на нуле.

На видео попала колонна автобусов, которая перевозила белорусов из Гомеля в Минск 12 апреля. Среди 10 междугородних автобусов китайскими оказались девять — марки Yutong и Zhongtong — и только один белорусский — МАЗ-251. Это заметил «Флагшток».

По информации регионального издания, «Гомельоблавтотранс» с 2019 года не закупал новые междугородние автобусы белорусского производства.

Напомним, что в начале года гродненские перевозчики купили китайские автобусы для маршрутов Минск-Гродно и Минск-Слоним, а весной государственный футбольный клуб «Витебск» похвастался новым клубным китайским автобусом.

В России продолжается падение продаж техники МАЗа. Так в январе было продано только четыре автобуса.

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