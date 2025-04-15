Уиткофф о мире в Украине: Мы на пороге чего-то важного 18 15.04.2025, 10:11

4,470

Стив Уиткофф

Представитель президента США назвал «ключ» к завершению войны.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что «ключом» к завершению войны в Украине являются так называемые «пять территорий».

Об этом сообщает Bloomberg.

Комментируя недавние переговоры с Путиным, Уиткофф назвал их «убедительными» и заявил, что они обсудили «шаги, которые могут положить конец войне в Украине», а также создать новые возможности для бизнеса.

По его словам, во время разговора, российский диктатор якобы обратился к нему с просьбой обеспечить «постоянный мир». Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, «вращается вокруг «пяти территорий». В то же время он не предоставил никаких деталей.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами», - добавил он.

По словам Уиткоффа, Путин также поднял вопрос о центральном принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех членов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com