Уиткофф о мире в Украине: Мы на пороге чего-то важного

Уиткофф о мире в Украине: Мы на пороге чего-то важного18
- 15.04.2025, 10:11
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Представитель президента США назвал «ключ» к завершению войны.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что «ключом» к завершению войны в Украине являются так называемые «пять территорий».
Об этом сообщает Bloomberg.
Комментируя недавние переговоры с Путиным, Уиткофф назвал их «убедительными» и заявил, что они обсудили «шаги, которые могут положить конец войне в Украине», а также создать новые возможности для бизнеса.
По его словам, во время разговора, российский диктатор якобы обратился к нему с просьбой обеспечить «постоянный мир». Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, «вращается вокруг «пяти территорий». В то же время он не предоставил никаких деталей.
«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами», - добавил он.
По словам Уиткоффа, Путин также поднял вопрос о центральном принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех членов.