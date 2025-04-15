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Уиткофф о мире в Украине: Мы на пороге чего-то важного

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  • 15.04.2025, 10:11
  • 4,470
Уиткофф о мире в Украине: Мы на пороге чего-то важного
Стив Уиткофф

Представитель президента США назвал «ключ» к завершению войны.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что «ключом» к завершению войны в Украине являются так называемые «пять территорий».

Об этом сообщает Bloomberg.

Комментируя недавние переговоры с Путиным, Уиткофф назвал их «убедительными» и заявил, что они обсудили «шаги, которые могут положить конец войне в Украине», а также создать новые возможности для бизнеса.

По его словам, во время разговора, российский диктатор якобы обратился к нему с просьбой обеспечить «постоянный мир». Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, «вращается вокруг «пяти территорий». В то же время он не предоставил никаких деталей.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами», - добавил он.

По словам Уиткоффа, Путин также поднял вопрос о центральном принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех членов.

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