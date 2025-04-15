Родился первый в мире ребенок, зачатый роботом

Родился первый в мире ребенок, зачатый роботом2
- 15.04.2025, 10:18
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С помощью искусственного интеллекта.
У 40-летней мексиканки были проблемы с выработкой яйцеклеток, и ей не удалось забеременеть с помощью ЭКО – поэтому был применен «точный» ИИ.
В Мексике на свет появился первый в мире ребенок, зачатый роботом, вводящим сперму.
Об этом пишет Daily Star.
40-летняя мама малыша пыталась забеременеть с помощью ЭКО, и, наконец, исследователи привлекли ее к уникальной процедуре с применением искусственного интеллекта (ИИ). Обычно одним из методов ЭКО является интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ИКСИ), когда одна сперматозоидная клетка вводится в зрелые яйцеклетки в лабораторной посуде.
Этот метод был популярен для ЭКО с момента его разработки в 1990-х годах, поскольку в случаях мужского бесплодия он означает, что сперматозоидам не нужно плавать, чтобы достичь яйцеклетки. Образовавшийся эмбрион можно имплантировать в матку.
Альтернативным методом оплодотворения яйцеклеток, но менее точным и менее успешным, является смешивание яйцеклеток со сперматозоидами в лабораторной посуде. Однако интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов может быть неудачной из-за человеческих ошибок.
Процедуры ИКСИ, предусматривающие индивидуальное введение сперматозоидов в яйцеклетки, проводятся вручную квалифицированными эмбриологами с помощью микроинъекционных систем. Исследования показали, что результаты работы эмбриологов, проводимых ИКСИ, могут существенно отличаться.