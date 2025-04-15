СМИ: Российский Курск атаковал рой неизвестных дронов 1 15.04.2025, 10:31

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БПЛА летели на очень низкой высоте.

Ночью на 15 апреля Курск атаковал рой неизвестных дронов, прогремели более 30 взрывов. Местное правительство утверждает, что один из БПЛА был снаряжен стальными шариками, пишет «Фокус».

Об этом заявило 15 апреля правительство Курской области в соцсетях.

Пресс-служба показала последствия атаки БПЛА на одной из улиц Курска и фото стальных шариков. Сообщается, что такими элементами поражения был снаряжен беспилотник.

Также правительство проинформировало, что в результате «целенаправленных ударов» вспыхнули пожары.

В Минобороны РФ сообщили, что всего ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских дронов. 109 из них сбили над Курской областью, еще три — над Воронежской, и по одному над Московской, Брянской и Орловской.

В SHOT передавали со ссылкой на очевидцев, что над Курском прогремели более 30 взрывов, и БПЛА летели очень низко. Один из дронов якобы из-за «осечки» не взорвался, упав на жилой дом в пригороде. По данным медиа, предварительно Россию ночью атаковали беспилотники типов PD-2 и «Лютый».

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