Минский пенсионер так деятельно «помогал» сначала себе, а потом другой пенсионерке, что оказался в центре скандала

Минский пенсионер так деятельно «помогал» сначала себе, а потом другой пенсионерке, что оказался в центре скандала2
- 15.04.2025, 10:28
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Мужчину обманули по схеме «Энергосбыта».
Минская пенсионерка сообщила милиции, что супруг стал жертвой и пособником телефонных аферистов: мужчина снял деньги с ее счета и продал квартиру. Еще он поработал курьером мошенников, сообщили в МВД.
В начале февраля 75-летнему минчанину позвонили неизвестные и обманули по схеме «Энергосбыта» — под предлогом проверки счетчиков узнали его персональные данные.
Мужчина снял 11 тысяч рублей со счета жены, пока та была в больнице. Еще он сдал в ломбард ее золотые украшения и перевел деньги злоумышленникам через разные банки.
Кроме того, минчанин поверил, что его квартиру выставили на продажу на черном рынке, и согласился продать ее быстрее. Часть наличных вывез в соседнюю страну, где передал посреднику.
Затем потерпевший согласился «помочь» пенсионерке, которая якобы попала в аналогичную ситуацию: забрал у женщины пакет с 20 тысячами долларов и перечислил на счет кураторов.
Пенсионер осознал обман только после личного общения с милицией.
«Хотел помочь человеку. А видите, оказалось что — что я оказался мошенником», — говорит минчанин в милицейском видео.
Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество.