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Минский пенсионер так деятельно «помогал» сначала себе, а потом другой пенсионерке, что оказался в центре скандала

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  • 15.04.2025, 10:28
  • 1,316
Минский пенсионер так деятельно «помогал» сначала себе, а потом другой пенсионерке, что оказался в центре скандала

Мужчину обманули по схеме «Энергосбыта».

Минская пенсионерка сообщила милиции, что супруг стал жертвой и пособником телефонных аферистов: мужчина снял деньги с ее счета и продал квартиру. Еще он поработал курьером мошенников, сообщили в МВД.

В начале февраля 75-летнему минчанину позвонили неизвестные и обманули по схеме «Энергосбыта» — под предлогом проверки счетчиков узнали его персональные данные.

Мужчина снял 11 тысяч рублей со счета жены, пока та была в больнице. Еще он сдал в ломбард ее золотые украшения и перевел деньги злоумышленникам через разные банки.

Кроме того, минчанин поверил, что его квартиру выставили на продажу на черном рынке, и согласился продать ее быстрее. Часть наличных вывез в соседнюю страну, где передал посреднику.

Затем потерпевший согласился «помочь» пенсионерке, которая якобы попала в аналогичную ситуацию: забрал у женщины пакет с 20 тысячами долларов и перечислил на счет кураторов.

Пенсионер осознал обман только после личного общения с милицией.

«Хотел помочь человеку. А видите, оказалось что — что я оказался мошенником», — говорит минчанин в милицейском видео.

Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество.

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