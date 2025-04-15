Врачи обратились к белорусам с важной информацией накануне Пасхи 4 15.04.2025, 10:35

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Медики дали несколько советов.

Избежать пищевых отравлений и не испортить праздничное настроение себе, своим родным и близким позволят простые правила от белорусских врачей, которые стоит соблюдать:

- Не рискуйте, покупая еду у случайных продавцов в сомнительных местах. Особенно внимательно проверяйте срок годности и условия хранения скоропортящихся продуктов, и не стесняйтесь выбрасывать то, в чем сомневаетесь.

- При покупке яиц убедитесь в целостности и чистоте скорлупы. Для окрашивания используйте безопасные пищевые или натуральные красители, например, луковую шелуху или свеклу. Важно помнить, что сырые яйца, особенно детям, употреблять не стоит. Варите яйца не менее 10 минут после закипания, а готовые храните в холодильнике не дольше суток.

Творог должен быть в герметичной упаковке, иметь белый цвет с кремовым оттенком, чуть кисловатый запах и однородную консистенцию.

- Выбирая кулич, обращайте внимание на состав: в качественном продукте должны быть яйца, сливочное масло и сахар, а не их заменители. Кулич должен быть равномерно коричневым снаружи, с сухой верхушкой.

- Не забывайте о правильной термической обработке мяса, яиц и других ингредиентов.

- Тщательно мойте зелень, овощи и фрукты.

- Соблюдайте правила гигиены: мойте руки и поддерживайте чистоту на кухне. Не храните сырые и готовые продукты вместе в холодильнике.

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