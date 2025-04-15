Врач Белого дома опубликовал результаты медицинского обследования 78-летнего Трампа 1 15.04.2025, 10:59

Дональд Трамп

Президент США похвастался прохождением когнитивного теста.

В США опубликовали результаты недавнего медицинского обследования президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press (перевод — zn.ua).

Согласно им, 78-летний президент США сбросил 20 фунтов (свыше 9 кг) с момента последнего обследования, проведенного еще во время его президентства в 2020 году. Тогда врачи предостерегали, что он находился на грани ожирения.

Врач президента, капитан ВМС США Шон Барбабелла, отметил, что именно «активный образ жизни Трампа продолжает в значительной степени способствовать его хорошему самочувствию». Свой 79-ый день рождения политик будет праздновать 14 июня.

Обследование провел сам Барбабелла в Военно-медицинском центре имени Вальтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. Оно включало в себя диагностические, лабораторные исследования и консультации с 14 специалистами.

По словам врача, дни Трампа заполнены встречами, публичными выступлениями, общением с медиа и «частыми победами в гольф-турнирах». Он – ярый гольфист и недавно выиграл несколько турниров в клубах, которые сам же и основал.

В трехстраничном резюме комплексного обследования, проведенного в пятницу, врач указал, что Трамп «полностью пригоден для исполнения обязанностей Верховного главнокомандующего и главы государства». Согласно документу, при осмотре его вес составлял 224 фунта (около 101,6 кг), тогда как в 2020 году – 244 фунта (более 110 кг).

Также в отчете отмечено, что Трампу ранее провели операцию по удалению катаракты на обоих глазах (точная дата не указана). Это распространенная процедура в пожилом возрасте, предусматривающая замену помутневшего хрусталика искусственным для улучшения зрения.

В июле 2024 года Трампу была сделана колоноскопия, во время которой был обнаружен доброкачественный полип, а также состояние, известное как дивертикулез – распространенное возрастное ослабление стенок кишечника. Как правило, он не вызывает проблем, хотя иногда может приводить к воспалению.

Трамп также успешно прошел тест на когнитивные способности Montreal Cognitive Assessment (MoCA), проверяющий различные функции мозга. В нем, в частности, нужно запоминать слова, повторять числа в обратном порядке и т.д.

Монреальский когнитивный тест — это короткий скрининговый инструмент, предназначенный для выявления легких когнитивных расстройств и ранних стадий деменции, в частности болезни Альцгеймера. Он оценивает такие когнитивные функции, как память, внимание, язык, визуально-пространственные навыки, исполнительные функции и ориентирование с помощью таких задач, как рисование, называние, напоминание слов и выполнение вычислений. Оценка ниже 26 баллов из 30 обычно свидетельствует о когнитивных нарушениях. Тест длится примерно 10-15 минут, он широко используется клиницистами, но требует профессиональных знаний для точного толкования. В отличие от тестов на общие знания он сосредоточен именно на когнитивной обработке, а не на изученных фактах. Образец теста – на рисунке ниже

Кроме того, политик прошел проверку на депрессию и тревожность – согласно отчету его показатели в пределах нормы.

Уровень холестерина у Трампа существенно улучшился, в частности благодаря приему препаратов розувастатина и езетимиба. В 2018 году уровень общего холестерина составил 223, в 2019 – 196, в 2020 – 167, а сейчас – 140 (норма – меньше 200).

Давление Трампа – 128 на 74. Это считается повышенным и может перерасти в гипертонию, если не контролировать состояние. Частота сердечных сокращений в покое – 62 удара в минуту, что является нормой и свидетельствует о хорошей физической форме.

Также Трамп принимает аспирин, снижающий риск инфаркта и инсульта.

В ходе обследования также выявили незначительные повреждения кожи, вызванные солнцем, и несколько доброкачественных образований, но ничего опасного. Также было подтверждено наличие шрама на правом ухе – следствие ранения при покушении на жизнь Трампа на митинге в городе Батлер в июле 2024 года.

На вопрос журналистов в воскресенье о состоянии своего здоровья, Трамп ответил: «Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я доволен результатами. Думаю, мы снова делаем Америку великой, и это добавляет мне сил. Наверное, именно это меня и держит в форме. Кстати, я проходил когнитивный тест врач сказал: «Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой результат».

Хотя Трамп и является старейшим кандидатом, который когда-либо баллотировался на пост президента США, он на четыре года младше Джо Байдена, чей президентский срок завершился, когда ему было 82 года.

Несмотря на частые сомнения в физическом и психическом состоянии Байдена, сам Трамп не очень охотно делится деталями о собственном здоровье – в отличие от прозрачности, традиционно демонстрируемой президентами обеих партий.

Хотя по закону президенты имеют право не раскрывать медицинскую информацию, публикация результатов ежегодных обзоров дает общественности возможность иметь представление о состоянии их здоровья.

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