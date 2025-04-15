«Особенно популярны дачи стоимостью 15−25 тысяч долларов» 15.04.2025, 11:05

Что происходит с загородной недвижимостью прямо сейчас.

На улице середина апреля, а значит - дачники вот-вот начнут сезон. На рынке дач сезон тоже активен: люди ищут варианты, ездят на просмотры и покупают. Есть и те, кто выбирает себе сезонный домик уже не первый год. О том, на что обращают внимание покупатели и как ведут себя продавцы накануне начала сезона, Realt поинтересовался у специалистов.

«Два года назад люди искали дачи сами, а сейчас обращаются к специалистам»

— В этом году март на рынке загородки оказался весьма активным, этому очень способствовала весенняя погода. Можно даже сказать, что продажи в марте стартовали очень резко, — констатирует менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Сейчас покупателям интересны объекты совершенно разных сегментов. Но, конечно, основной фокус спроса благодаря сезонности направлен на дачи.

Стоимость дач, если сравнивать с прошлым годом, растет. Из интересного — нами в марте была продана дача стоимостью 125 тысяч долларов. Это добротный дом с двумя участками по соседству и дополнительными постройками. Но все-таки мы говорим, что это дача, потому что находится в дачном кооперативе. Этим примером я хотела бы показать, что дачи бывают разные.

Что касается массового спроса, раньше мы говорили, что он был на дачи стоимостью от 5 до 8 тысяч, потом — до 10 тысяч, а сейчас постепенно растет до 10−15 тысяч долларов.

Увеличение цен обусловлено ежегодно растущим интересом к дачам. Приведу цифры. В этом году за январь-март в Минском районе было продано 162 дачи, в прошлом году за этот же период было 147 дач, а в 2023 году всего лишь 120. По области мы замечаем похожую тенденцию.

Но вот с домами для круглогодичного проживания такого роста мы не видим. Во-первых, их стоимость гораздо дороже. А во-вторых, дом — это совсем другой сегмент недвижимости, который предполагает иной ритм жизни в сравнении с квартирой.

А что с домами в деревне? Последние годы их рассматривают как альтернативу даче. Можно говорить, что дачи и дома в деревне — это один и тот же сегмент недвижимости, их смотрит одинаковая целевая аудитория покупателей. Но если в случае с дачей люди хотят небольшой участок и тратить поменьше времени и усилий, то вот в деревне участок гораздо просторнее; плюс вы будете дальше от соседей, а часто вообще на окраине. Кроме этого, зачастую дома в деревне достаточно ветхие, особенно если это бюджетный вариант. И они часто требуют вложений — и материальных, и временных.

На рынке загородки по-прежнему большое количество предложений. И здесь, как и на рынке квартир, в последние годы мы замечаем тренд — покупатели обращаются к специалистам за помощью в поиске. Хотя еще два года назад предпочитали искать сами. В основном, обращаются те, кто выбирает дачу, но есть случаи и в поиске домов. У нас сейчас есть около 700 заявок от покупателей. Примерно половина из них ищут дачу. Поэтому сейчас для продавцов самый подходящий момент для продажи.

Почему покупатели ищут помощи? Одна из причин как раз в большом количестве вариантов, выбрать из которых порой оказывается непросто. Вторая причина обращений в скрытых юридических моментах, которые покупатель без специалиста часто не обратит внимания. Мы составили топ-3 подводных камней, которые стоит иметь в виду, покупая загородную недвижимость.

Во-первых, проверьте, чтобы границы участка в документах и реальности были одинаковыми. И вообще, чтобы документы были и информация на них соответствовала тому, что в реальности на местности. Некоторые думают, что это может быть не столь важно, если вы покупаете бюджетный домик в деревне. Но это серьезный момент для любого загородного объекта, будь то дача, пустой земельный участок, дом в деревне или коттедж.

Во-вторых, уточните и убедитесь сами в отсутствии скрытых дефектов дома и участка. При этом молодой возраст дома не гарантирует того, что дефектов не будет. К примеру, дом может быть без вентиляции или гидроизоляции. И это может быть незаметно, пока он просто стоит, но как только вы начнете жить, там появится плесень и подтеки.

То же касается и участков. Например, участок может подтапливать, и это будет заметно только в определенный сезон. Мы такие моменты всегда подмечаем и объясняем покупателю. Он может с ними согласиться или нет, но точно не упустит.

И третий важный момент — юридические права. Ситуаций может быть очень много. Например, если продается дом, доставшийся в наследство, — это одно, если дом после развода — другое. Важно понимать все юридические тонкости. А если мы говорим о домах в деревнях, порой в этом случае на дом нет даже актуальных документов. Самостоятельная продажа в таком случае может застопориться на самом неожиданном месте и/или растянуться на годы.

«Если завысите цену, ваш объект будет лишь фоном на рынке»

— В марте рынок загородной недвижимости был традиционно активным, — подтверждает специалист по операциям с загородной недвижимостью «Центр международной недвижимости Моя 7Я» Наталья Гапутина. — Был высокий спрос, многие объекты продались. Особенно пользовались популярностью дачи стоимостью 15- 25 тысяч долларов и участки. И сейчас интерес к этим объектам продолжает расти. Это вполне логично: большинство покупателей хочет приобрести дачу к началу дачного сезона или же начать стройку.

Выбираются покупателями объекты недвижимости в первую очередь те, которые уже успели постоять в рекламе, успели прощупать более высокие суммы, выстроены грамотно по цене. Объекты, которые только зашли на рынок, частая история, стартуют в высоких цифрах.

Продавцам хотелось бы в очередной раз напомнить о том, как важно правильно выстраивать стоимость. Сделать это грамотно поможет ваш специалист.

Есть тенденция: чем серьезнее завышена стоимость объекта изначально, тем в меньшие суммы покупатель будет пробовать сторговаться, часто — ниже рынка. Если же стоимость будет сразу выставлена грамотно, торг будет минимальным и продать объект получится выгоднее.

Я прекрасно понимаю, что хочется продать по максимально высокой цене, часто придуманной. Но выставить высокую цену не значит продать за нее. Ваш объект будет фоном на рынке, поможет другим в итоге продаться. Потеряв драгоценное время и горячий сезон продаж, продавцу все равно придется снижаться, чтобы покупатели проявляли интерес. Хочу пожелать в этом сезоне всем — и покупателям, и собственникам — удачи в продажах и выборе своей недвижимости!

«Весна — лучшее время для продажи недостроев»

— Как я и предполагала в прошлые месяцы, март на рынке загородки был активным, и апрель тоже должен нас порадовать результатами— говорит специалист агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — По данным Национального кадастрового агентства в Минском районе в марте было продано 88 жилых домов и 79 садовых домиков (эта цифра ещё будет расти, потому что продажи прошлого месяца постепенно регистрируются ещё и в течение следующего месяца). Для марта это хороший результат.

Некоторые продавцы переживают, что апрель не будет активным из-за резко вернувшейся зимы. Но на самом деле плохая погода порой тоже помогает продажам. Именно в такую погоду люди сидят дома и смотрят объявления. И это идеальный момент, чтобы поднять в топ-позиции свои объекты и привлечь к ним побольше внимания.

Весна — лучшее время для продажи недостроев, поэтому рекомендую собственникам такой недвижимости особенно эффективно использовать этот период. И всем продавцам нужно помнить, что весной растет не только интерес у покупателей, но и увеличивается предложение в рекламе. Поэтому нужно не забывать о конкуренции и делать более качественную предпродажную подготовку объекта — привести в порядок и вывезти лишнее не только с участка и двора, но и посмотреть как в целом выглядит улица. Можно собрать мусор по улице, если мусорки переполнены — обратиться за его вывозом, покрасить лавочку или засыпать несколько ям на дороге. Всё это будет создавать более приятное впечатление при просмотре.

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