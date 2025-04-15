Главный тренер «Ванкувера» оценил дебют белоруса Никиты Толопило в НХЛ 15.04.2025, 11:16

Никита Толопило

Толопило признан третьей звездой в дебютном матче.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил дебютный матч 25-летнего белорусского вратаря «Ванкувера» Никиты Толопило в НХЛ, пишет belarushockey.com.

Сегодня, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Кэнакс» дома в овертайме одолели «Сан-Хосе Шаркс» (2:1 ОТ).

Толопило провёл на льду 64:24 и парировал 15 бросков из 16. Его признали третьей звездой встречи.

— Я думаю, что он выглядел большим, он был хорош. Знаете, у него было не так много действий, и иногда в эти моменты сложнее играть. Но я думаю, что он хорошо справился, — отметил наставник.

“It’s good to get a taste…They see the light at the end of the tunnel."



🗣 Coach Tocchet speaks on these games motivating their young players to work even harder this summer, Hughes tying Edler for the franchise lead in points by a d-men, and more.#Canucks | @theprovince pic.twitter.com/DQ4jx9v8dn — Vancouver Canucks (@Canucks) April 15, 2025

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