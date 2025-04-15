До 210 рублей: ГАИ напомнила белорусам о штрафах за наезд на эту букву 2 15.04.2025, 11:24

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Исключение сделали для электромобилей.

Столичная Госавтоинспекция решила напомнить водителям о правилах расположения автомобилей на дорогах. Как следует из сообщения УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за неправомерное движение по этой полосе предусмотрен штраф, доходящий до 5 базовых величин, что на данный момент составляет 210 рублей, пишет «Телеграф».

По разъяснению ГАИ, литера «А» (разметка 1.23) на проезжей части означает, что это выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств. К ним, согласно ПДД, относятся автобусы, троллейбусы и «иные виды транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по определённому маршруту с обозначенными остановочными пунктами» (например, маршрутки). Но не трамваи.

При этом госавтоинспекция обратила внимание, что Правила дорожного движения разрешают двигаться по полосе «А» также и электромобилям.

Всем остальным, то есть обычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, въезд на эту полосу и движение по ней запрещены. Кроме случаев, когда это необходимо для поворота направо при соответствующей разметке или для посадки/высадки пассажира у правого края, если полоса не отделена сплошной линией.

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