Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине
- 15.04.2025, 11:43
В Верховную Раду направлены законопроекты.
Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют соответствующие законопроекты №13172 и №13173 от 15 апреля 2025 года.
Так, военное положение и мобилизацию предлагают продлить с 9 мая 2025 года на 90 дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны.