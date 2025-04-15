Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине 15.04.2025, 11:43

Владимир Зеленский

В Верховную Раду направлены законопроекты.

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют соответствующие законопроекты №13172 и №13173 от 15 апреля 2025 года.

Так, военное положение и мобилизацию предлагают продлить с 9 мая 2025 года на 90 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны.

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