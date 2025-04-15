Пару, которая продавала редких кошек из Беларуси, задержали в Испании 1 15.04.2025, 11:54

иллюстративное фото

Редкие животные были доставлены контрабандой.

На острове Майорка испанские власти арестовали пару, которую подозревают в контрабанде, разведении и продаже через интернет экзотических видов кошек, а также других редких животных. В их числе называют белых тигров, пум и дымчатых леопардов, передает Би-би-си со ссылкой на МВД Испании.

Сотрудники Гражданской гвардии Испании провели обыск в доме и обнаружили там 19 представителей семейства кошачьих, в том числе каракала, двух сервалов и еще 16 особей гибридных пород. Во время операции они изъяли большое количество документов, которые сейчас изучаются.

Этот рейд был частью обширной операции, которая началась в марте прошлого года. Один человек уже попал под следствие за продажу через интернет охраняемых видов животных. Испанские правоохранители утверждают, что животные, обнаруженные на Майорке, составляют лишь вершину айсберга глобальной преступной организации, в которую входят заводчики, контрабандисты и ветеринары.

В ведомстве отмечают, что большинство животных были ввезены контрабандой на территорию ЕС из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина.

«Животные также были ввезены в ЕС через границу Польши с Беларусью и оттуда распространялись по поддельным документам», — говорят в МВД Испании.

Задержанная на Майорке пара активно вела соцсети, где размещала объявления о продаже животных. Они предлагали купить белых тигров, дымчатых леопардов, рысей, гиен, пантер и пум. Например, дымчатый леопард был оценен в 60 тысяч евро.

В МВД Испании говорят, что мода на диких кошек в качестве домашних животных пришла из России и Украины. Однако этим животным нужно много места и они могут проявлять агрессию, из-за чего являются опасными.

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