Украинские воины сожгли три колонны вражеской техники и стаю мотоциклов 15.04.2025, 11:58

Никто не сбежал.

Защитники Украины с помощью FPV-дронов остановили несколько попыток российского штурма на одном из направлений фронта. В бою было уничтожено 20 оккупантов-мотоциклистов и еще два десятка единиц техники с пехотой (до 200 захватчиков).

Такую работу проделали всего за один день воины 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Кадры ударов показаны на видео, опубликованном в соцсетях военного формирования.

«У бойцов нашего 3-го механизированного батальона выдался жаркий день. Утром враг пытался прорваться на мотоциклах. Высокая скорость и полные баки не помогли ему уйти от наших FPV», – прокомментировали военные кадры с ликвидации российских мотоциклистов.

Защитники добавили, что дальше, оправившись от неудачной попытки штурма, враг решил повысить ставки и подвинулся в сторону украинских позиций тремя колоннами механизированной техники. Ее было 20 единиц, в том числе три танка, остальные – БМП и МТ-ЛБ, набитые российской пехотой.

В Президентской бригаде отметили, что по этим колоннам оккупантов оперативно и точно отработали операторы БПЛА 3-го мехбатальона, а также побратимы из 31-й отдельной механизированной бригады.

«До вечера вся вражеская техника ярко пылала, а остатки пехоты скрывались от наших дронов в полях и посадках», – подчеркнули военные.

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