Bloomberg: Китайские авиакомпании останавливают закупки «Боингов» 15.04.2025, 12:36

Распоряжение стало ответом на решение США ввести 145%-е пошлины на китайские товары.

Китайские власти распорядились, чтобы авиакомпании страны прекратили прием поставок самолетов производства американской компании «Боинг».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В сообщении говорится, что это распоряжение стало ответом на решение США ввести пошлины на китайские товары в размере 145%. Стоимость акций компании «Боинг» на утренних торгах во вторник снизилась на 2,5%.

Кроме того, Пекин поручил китайским авиаперевозчикам приостановить любые закупки авиационного оборудования и комплектующих у американских компаний. По данным источников Bloomberg, китайское правительство также рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, которые арендуют самолеты «Боинг» и столкнулись с ростом затрат из-за новых американских пошлин.

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