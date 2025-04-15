Bloomberg: Китайские авиакомпании останавливают закупки «Боингов»
- 15.04.2025, 12:36
Распоряжение стало ответом на решение США ввести 145%-е пошлины на китайские товары.
Китайские власти распорядились, чтобы авиакомпании страны прекратили прием поставок самолетов производства американской компании «Боинг».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В сообщении говорится, что это распоряжение стало ответом на решение США ввести пошлины на китайские товары в размере 145%. Стоимость акций компании «Боинг» на утренних торгах во вторник снизилась на 2,5%.
Кроме того, Пекин поручил китайским авиаперевозчикам приостановить любые закупки авиационного оборудования и комплектующих у американских компаний. По данным источников Bloomberg, китайское правительство также рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, которые арендуют самолеты «Боинг» и столкнулись с ростом затрат из-за новых американских пошлин.