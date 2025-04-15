Девушка из Слонима сняла в Минске квартиру — странности начались уже в подъезде 3 15.04.2025, 12:36

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Хозяйка пропала, но все объяснилось очень просто.

20-летняя слонимчанка обнаружила, что арендовала несуществующую квартиру в Минске, и обратилась в милицию, пишет «Зеркало».

Девушка искала съемную квартиру в столице через интернет и нашла предложение арендовать жилье на улице Энгельса за 980 рублей в месяц.

Она встретилась с хозяйкой и передала ей арендную плату, а взамен получила ключи и код от домофона. Но уже приехав на место, поняла, что не может попасть даже в нужный подъезд: домофон оказался совсем другой — на нем даже не был предусмотрен ввод кода.

Арендодательница сразу признала ошибку и пообещала разобраться во всем, но потом перестала выходить на связь.

«В сумме мы прождали ее около трех часов — она так и не приехала, на звонки не отвечала», — рассказала пострадавшая слонимчанка.

Выяснилось, что девушку обманула 20-летняя жительница Червеня: назвала вымышленный адрес, прислала фото из интернета и отдала ключи от квартиры своих родственников в Минской области. А на полученные деньги сама арендовала жилье в столице.

Возбуждено уголовное дело.

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