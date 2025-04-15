закрыть
15 апреля 2025, вторник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Девушка из Слонима сняла в Минске квартиру — странности начались уже в подъезде

3
  • 15.04.2025, 12:36
  • 5,080
Девушка из Слонима сняла в Минске квартиру — странности начались уже в подъезде

Хозяйка пропала, но все объяснилось очень просто.

20-летняя слонимчанка обнаружила, что арендовала несуществующую квартиру в Минске, и обратилась в милицию, пишет «Зеркало».

Девушка искала съемную квартиру в столице через интернет и нашла предложение арендовать жилье на улице Энгельса за 980 рублей в месяц.

Она встретилась с хозяйкой и передала ей арендную плату, а взамен получила ключи и код от домофона. Но уже приехав на место, поняла, что не может попасть даже в нужный подъезд: домофон оказался совсем другой — на нем даже не был предусмотрен ввод кода.

Арендодательница сразу признала ошибку и пообещала разобраться во всем, но потом перестала выходить на связь.

«В сумме мы прождали ее около трех часов — она так и не приехала, на звонки не отвечала», — рассказала пострадавшая слонимчанка.

Выяснилось, что девушку обманула 20-летняя жительница Червеня: назвала вымышленный адрес, прислала фото из интернета и отдала ключи от квартиры своих родственников в Минской области. А на полученные деньги сама арендовала жилье в столице.

Возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников