Сосед не так припарковался: можно ли выкладывать фото в домовые чаты

Сосед не так припарковался: можно ли выкладывать фото в домовые чаты9
- 15.04.2025, 12:49
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Размещение таких материалов является обработкой личных данных.
Ситуации, когда кто-то из жильцов дома нарушает правила — например, паркуется так, что другим неудобно, или оставляет пакет с мусором у подъезда, — нередко обсуждают в домовых чатах. Иногда, чтобы пристыдить таких граждан, их фото или видео выкладывают в общедомовой чат или чат подъезда. В Центре по защите персональных данных обратили внимание, что это незаконно.
Там напомнили, что размещение таких материалов в интернете (в мессенджерах) является обработкой личных данных. И для такой обработки нужны правовые основания.
— Организации собственников не наделены законодательством полномочиями на совершение таких действий и не имеют права публиковать фото и видео без разрешения людей, изображенных на них, — заявляют в Центре по защите персданных.
Что делать с нарушителями? Обращаться в уполномоченные органы, чтобы те привлекли виновных к ответственности.