Видеофакт: Украинские снайперы отличились на Покровском направлении
- 15.04.2025, 13:06
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Без промахов.
Снайперы 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ «Спартан» продемонстрировали кадры из точной в мастерской работы по уничтожению российских захватчиков на Покровском направлении.
Наши воины продолжают уничтожать врага, сообщает Цензор.НЕТ.
«Каждый выстрел - минус оккупант. На видео - слаженная и хладнокровная работа снайперов бригады, которые ежедневно уменьшают количество противника на нашей земле. Без пощады. Без промахов», - написали бойцы.