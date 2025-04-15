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Видеофакт: Украинские снайперы отличились на Покровском направлении

  • 15.04.2025, 13:06
  • 1,330
Видеофакт: Украинские снайперы отличились на Покровском направлении

Без промахов.

Снайперы 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ «Спартан» продемонстрировали кадры из точной в мастерской работы по уничтожению российских захватчиков на Покровском направлении.

Наши воины продолжают уничтожать врага, сообщает Цензор.НЕТ.

«Каждый выстрел - минус оккупант. На видео - слаженная и хладнокровная работа снайперов бригады, которые ежедневно уменьшают количество противника на нашей земле. Без пощады. Без промахов», - написали бойцы.

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