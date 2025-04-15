ЕС готовит «план Б» на случай блокирования санкций против РФ Венгрией 3 15.04.2025, 13:18

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В Брюсселе нарабатывают варианты, как обойти вето.

В Евросоюзе готовятся к возможному блокированию Венгрией продления санкций против России в июне 2025 года и разрабатывают альтернативные юридические механизмы, которые позволят сохранить ограничения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на редактора по вопросам Европы Рикарда Джозвяка.

Проблема возникает из-за того, что для продления санкций необходимо единогласие государств-членов по соответствующему постановлению. Венгрия ранее уже блокировала подобные решения, поэтому в Брюсселе нарабатывают варианты, как обойти ее вето.

Среди возможных решений:

Применение только решения без постановления. Европейские санкции основываются на двух документах - решении и постановлении. Решение формально остается в силе, пока не будет отменено квалифицированным большинством. Этот подход считают временным, но юридически уязвимым.

Новый санкционный пакет. Еврокомиссия может подать предложение 17-го пакета санкций и обменять его на отказ Венгрии блокировать продление действующих ограничений. Это позволит Будапешту публично заявить о своей "победе".

Введение высоких тарифов. В случае невозможности продлить санкции, могут быть применены импортные/экспортные тарифы, которые не требуют единогласия, но не заменяют санкций в полной мере.

Национальные санкции. Некоторые страны могут самостоятельно вводить санкции на национальном уровне, как это уже происходило с отдельными фигурантами санкционного списка. Однако не все страны имеют для этого внутригосударственную базу.

Кроме санкций, в Брюсселе также рассматривают варианты влияния на Венгрию для снятия блокирования начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Среди возможных аргументов - размораживание части финансирования, которое было заморожено из-за вопроса верховенства права в Венгрии.

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