«Лукашенко ведь вырос среди растений и животных, а с людьми сложнее» 2 15.04.2025, 13:37

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Страх диктатора переносится на плоскость культуры.

После событий 2020 года казалось, что жизнь на какое-то время замерла, оцепенела в ожидании перемен, пишет читательница сайта Charter97.org Екатерина. Вся человеческая энергия и силы были направлены на борьбу за победу, но белорусов ждали разочарование и подавленность. Начались массовые задержания и аресты, усилился поток эмиграции.

Тем, кто остался на родине, казалось, что этот абсурд не может длиться долго, что система, подобно колосу, уже накренилась и скоро рухнет. И мы наблюдали за этим спектаклем жизни: сначала с надеждой и воодушевлением, затем с отчаянием. Но жизнь продолжалась — ее невозможно поставить на паузу. А людям, кроме хлеба насущного, нужна еще и духовная пища. И тут выяснилось, что с этим в Беларуси огромные проблемы.

Купаловский театр, который был не только условным центром города, но и средоточием культуры, уничтожили. Театр драматургии тоже «зачистили». Долго держался Театр юного зрителя, но и туда назначили жену Макея, которая «навела порядок» — разумеется, идеологический. Качественных спектаклей на родном языке в театре почти не осталось.

И вот люди нашли отдушину — Кукольный театр. Оказалось, что там идут замечательные представления. В Кукольный театр выстраивались очереди за билетами. Но, к несчастью, этот театр, как и Купаловский, расположен в центре города, рядом с «резиденцией-президентским дворцом».

А люди очень нервируют диктатора. Лукашенко ведь вырос среди растений и животных, а с людьми сложнее: вдруг кто-то в порыве гнева или на эмоциях бросит в сторону «дворца» какую-нибудь палку, и это станет толчком к новому восстанию?

Решение нашли быстро. Сначала очереди за билетами перевели в интернет. А затем разобрались и с репертуаром. Все-таки это детский театр, как можно ставить спектакли для взрослых, да еще с таким «подозрительным» подтекстом?

В итоге оставили только один спектакль… И правда, незачем людям слоняться по культурным учреждениям! Посевная же начинается…

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