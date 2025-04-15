Супруги из Бреста зарабатывали на сведении тату и лазерной эпиляции

Супруги из Бреста зарабатывали на сведении тату и лазерной эпиляции1
- 15.04.2025, 13:41
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Им присудили космические штрафы.
Супруги из Бреста оказывали косметологические услуги без медицинской лицензии и получили крупный доход. Их судили за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщила прокуратура Брестской области.
Супруги купили специальные аппараты и занимались удалением татуировок, вакуумным массажем, а также лазерной эпиляцией. На этих услугах пара заработала свыше 328 тысяч рублей.
Для занятия всем перечисленным с 2020 года нужно иметь лицензию на медицинскую деятельность.
Во время дачи показаний супруги полностью признали вину и возместили ущерб в полном объеме.
Суд Ленинского района Бреста признал пару виновной в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с получением дохода в крупном размере.
На основании ч. 2 ст. 233 УК их обязали выплатить два штрафа — 84 тысячи и 42 тысячи рублей. Приборы были конфискованы как средства совершения преступления.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.