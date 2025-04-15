FT: Целая отрасль стоимостью 80 млрд долларов замерла из-за тарифов Трампа 15.04.2025, 13:43

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Неопределенные перспективы оказали сдерживающее воздействие на торговцев драгоценными камнями.

Торговцы алмазами заявляют, что отрасль стоимостью 82 млрд долларов «замерла» из-за тарифов Дональда Трампа и мировой торговой войны. Поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпена сократились примерно до одной седьмой от обычного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Масштабные тарифы Трампа включают 10%-ный сбор на импорт алмазов, а также «ответные» пошлины по странам происхождения, хотя многие другие полезные ископаемые, такие как золото и медь, исключены из мер.

США являются крупнейшим в мире потребителем алмазов, на них приходится около половины мирового спроса, но им приходится импортировать их все, поскольку у них нет внутренних алмазных рудников.

Хотя Дональд Трамп приостановил так называемые ответные тарифы на 90 дней, базовый 10%-ный тариф уже действует и остается в силе. Неопределенные перспективы оказали сдерживающее воздействие на торговцев драгоценными камнями, а также на огромную индустрию огранки в Индии.

Продажи замерли

По словам Карен Рентмейстерс, генерального директора Антверпенского алмазного центра, поставки алмазов из Антверпена, одного из самых загруженных в мире центров по торговле камнями наряду с Дубаем, «замерли» после того, как Трамп объявил о новых мировых тарифах в этом месяце.

Она сказала, что «нет смысла» включать алмазы в тарифы США, и сравнила потрясения в высоко глобализированной отрасли с теми, что вызваны пандемией коронавируса.

Рентмейстерс подсчитала, что ежедневные поставки составили всего лишь седьмую часть от обычного уровня. «Это разрушает отрасль», - сказала она. «Все буквально остановилось».

Алмазная промышленность уже переживает несколько трудных лет, в течение которых пандемия и конкуренция со стороны выращенных в лаборатории алмазов снизили потребительский спрос.

Глава горнодобывающей компании Trustco Resources заявил, что пошлины на алмазы не приведут производство в США.

Обычный алмаз много раз облетает весь мир, прежде чем он окажется в руках покупателя - между странами-производителями, такими как Ботсвана, торговыми центрами, включая Дубай, и центрами огранки в Индии.

Единственная часть цепочки поставок, которая находится в США, - это процесс сертификации. Крупнейшее в мире сертифицирующее агентство, Геммологический институт Америки, находится в Калифорнии и насчитывает 3200 сотрудников.

Обычный процесс перевозки алмазов в США и из США для сертификации теперь находится под угрозой.

Угроза для отрасли

По мнению аналитиков, глобальная торговая война, вероятно, ударит по общему спросу на алмазы, который едва начал оживать после нескольких трудных лет, а также создаст большие сбои в цепочке поставок.

Индия, чья обширная индустрия огранки обрабатывает более 90% алмазов в мире, может пострадать особенно сильно.

Поскольку обработанные алмазы считаются «происходящими» из страны, где они были огранены, многомиллиардная отрасль экспорта алмазов Индии пострадает от тарифа в 27%, предложенного США на индийские товары, если только две страны не достигнут соглашения об избежании тарифов.

Для мирового спроса на алмазы «неопределенность является проблемой», сказал Пол Зимниски, независимый аналитик по алмазам. «Когда люди не уверены, они не решаются покупать, не решаются инвестировать. Я думаю, что это окажет некоторое влияние на потребительские товары, такие как предметы роскоши, например, бриллианты».

Владелец De Beers, Anglo American, снизил стоимость гиганта по производству алмазов на 4,5 млрд долларов за последние два года из-за плохой рыночной конъюнктуры. Anglo готовится выделить De Beers в первичное публичное размещение акций в конце этого года.

Signet Jewelers, зарегистрированная в Нью-Йорке, крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, также борется с тарифами. 4 апреля компания сообщила своим поставщикам, что она «вообще» не будет платить за какие-либо новые тарифы на существующие заказы на закупку, то есть потребует от своих зарубежных поставщиков уплаты пошлин.

В письме, с которым ознакомилась FT, Signet также настоятельно призвала своих поставщиков как можно скорее отправить существующие заказы в США, «сосредоточившись на апреле и мае».

Напомним, Трамп 2 апреля заявил о введении 10%-ной пошлины на все страны и повышенных тарифах для отдельных стран. Трамп 9 апреля объявил о 90-дневной паузе в тарифах для крупнейших торговых партнеров.

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