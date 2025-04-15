«В нашем поселке человек с таким доходом — зажиточный и уважаемый» 15.04.2025, 13:49

Белоруска отреагировала на «сказки от Белстата».

Я чувствую на своем кошельке, что в Беларуси набирает обороты инфляция, пишет читательница сайта Charter97.org Татьяна. Не нужны нам красивые сказки и цифры от Белстата — каждый из нас ходит в магазин. И видит, как цены постепенно растут: сначала все стоило 20 рублей, потом 30, а теперь без 50 рублей в кармане и на улицу носа не высунешь.

Не знаю, как обстоят дела с реальными зарплатами в столице, но в нашем городке зарплата в 1000 рублей — это еще очень хороший, даже завидный заработок. В магазине столько не заработаешь, да и на предприятии не каждый столько получает. Учителя чувствуют себя чуть увереннее, потому что их зарплаты по всей стране одинаково низкие. Но если в Минске 1500–1800 рублей считается малой суммой, то в нашем поселке человек с таким доходом — зажиточный и уважаемый.

Мы с мужем — пенсионеры, поэтому живем экономно, считая каждый рубль. Но сколько ни сиди в парке, ни дыши свежим воздухом — есть все равно хочется.

В нашем городке мы знаем все магазины, что позволяет нам немного экономить. Да и времени теперь у нас побольше. Пока ноги не болят, наш главный «спорт» — походы по магазинам. В молочный магазин ходим за молочными продуктами, в специализированный мясной — за мясом. В частных лавках часто можно недорого купить кондитерские изделия. Раз в месяц выбираемся в «Светофор» — там берем орехи, минералку и печенье. Это помогает немного растягивать бюджет.

А вы говорите: «Инфляция, инфляция!» Да по моим ощущениям, у нас уже гиперинфляция — пенсия разлетается моментально. И никакие бодрые отчеты статистики нам не помогают…

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com