Туск объявил об ориентации Польши на экономический национализм 15.04.2025, 13:55

Дональд Туск

Фото: EPA

И призвал перестроить польскую экономику, рынок и капитал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пришло время перестроить и реполонизировать польскую экономику, рынок и капитал, сообщает RMF FM.

Дональд Туск, который был гостем на открытии Европейского форума новых идей, отметил, что Польша, Европа и весь мир находятся в ситуации, когда выживут, победят и преуспеют те, кто сделает правильные выводы из событий.

"Эпоха наивной глобализации подходит к концу. Если мы хотим достичь экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны дать понять себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этом все более безжалостном соревновании эгоизма на мировых рынках, на фронтах войны. Польские компании не будут стоять на потерянных позициях в конкуренции с международными гигантами", – подчеркнул Туск.

Пришло время отстроить национальную экономику, реполонизировать польскую экономику, рынок, капитал, заявил глава правительства.

Премьер-министр выразил убеждение, что 2025 год станет для Польши годом прорыва с точки зрения инвестиций, защиты и развития польских компаний, а также дерегуляции.

"Этот современный, экономический национализм, взятие вещей в свои руки, чтобы никто нам не мешал и никто не забирал то, что принадлежит нам, польским компаниям, польским предпринимателям, – это будет очень серьезное противостояние", – признал глава правительства.

Он подчеркнул, что национальная экономика заслуживает усилий каждого.

"Я мечтаю, чтобы мы не убеждали себя в том, что молодежь должна иметь свое место в этом экономическом пространстве, что женщин должно быть больше, потому что они дискриминированы. Но также здоровая экономика, здоровое государство – это государство, где вам не нужно утверждать кого-то из-за его возраста, цвета кожи или пола", – сказал Туск.

В то же время он подчеркнул, что государство должно эффективно заботиться о том, чтобы никто не подвергался дискриминации.

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