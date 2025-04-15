ВСУ получат на вооружение новые сверхлегкие «бомберы» украинского производства
- 15.04.2025, 14:08
Они созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что беспилотники В-1 - это сверхлегкие «бомберы» созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.
В Минобороны проинформировали, что эти летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы различных типов, а движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель.
«Этот «бомбер» может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 имеют повышенную устойчивость к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Особенностью комплекса является его возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий», - говорится в сообщении.