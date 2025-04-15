В Беларуси назвали самые популярные новые авто 15.04.2025, 14:10

иллюстративное фото

В рейтинге не учитывались пригоняемые частными лицами из-за границы машины.

Беларусские автодилеры продали за 2024 годы более 53 тысяч новых авто. И это почти рекорд, передает Tochka.by со ссылкой на директора УП «БАА-Консалт» Дмитрия Яроту.

Точная цифра такая — 53 178. В их числе 49,6 тысячи легковушек, чьими владельцами стали частные лица.

Рост продаж существенен — более чем в два раза. За 2023 год было продано 25 408 автомобилей, сообщил директор УП «БАА-Консалт» Дмитрий Ярота.

Если углубиться в статистику, то топ-10 самых продаваемых авто в Беларуси выглядит так (вместе с количеством проданных авто):

• Belgee X50 — 8570;

• Belgee S50 — 7357;

• LADA Vesta — 60094;

• Belgee X70 — 5669;

• LADA Granta — 3981;

• Voyah Free — 2282;

• Dongfeng Shine GS — 1756;

• Geely Tugella — 1212;

• LADA Niva Legend — 952;

• Haval Jolion — 915.

Во второй десятке рейтинга из уже ставших в последние годы необычными можно назвать только Nissan X-Trail e-power. Остальные все те же знакомые Geely, LADA и Dongfeng.

В первом квартале 2025 года лидерами продаж среди новых легковушек стали Belgee/Geely и LADA. Они взяли три четверти белорусского рынка.

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