Россия стремится разместить военные самолеты вблизи Австралии 3 15.04.2025, 14:25

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Канберра бьет тревогу.

Россия запросила в Индонезии специальное разрешение на размещение дальнемагистральных самолетов на авиабазе Манухуа, расположенной в 1300 км от Австралии.

Россия обратилась к Индонезии с просьбой предоставить доступ к авиабазе Манухуа на острове Биак в провинции Папуа, чтобы разместить там военные самолеты. Об этом сообщает ABC News.

База расположена примерно в 1200-1300 км от австралийского города Дарвин и рядом с ключевыми военными объектами США и Австралии.

Сообщение о запросе Кремля вызвало обеспокоенность в Канберре. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство ждет разъяснений от Джакарты и не хочет усиления влияния России в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Австралии подтвердил, что Москва действительно обращалась с таким запросом. В свою очередь, индонезийский министр обороны заверил, что не позволит российским самолетам базироваться в Папуа.

Индонезия традиционно придерживается нейтралитета, однако с избранием Прабово Субианто президентом страна активизировала сотрудничество с Россией. В 2024 году Прабово посетил Москву, назвал Россию «великим другом» и выступил за укрепление оборонных связей. В ноябре того же года страны провели совместные военно-морские учения, а в феврале 2025 года Прабово принял в Джакарте секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Эксперты отмечают, что окончательного решения по базе еще нет, и под влиянием США, Австралии и Японии Индонезия может отказать Москве. В то же время, некоторые обозреватели считают, что размещение авиации РФ в Тихом океане может быть частью подготовки к поддержке Китая в возможном конфликте с США и НАТО.

Ранее три китайских военных корабля осуществляли необычный маневр вокруг Австралии, заходя в ее исключительную экономическую зону и проводя учебные стрельбы рядом с коммерческим авиапространством.

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