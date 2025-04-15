Ученые: Райский сад из Библии мог быть настоящим 2 15.04.2025, 14:29

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Где на Земле может скрываться Эдем.

Эдемский сад – знаковое место из Библии, которое можно встретить в христианстве и иудаизме. Но была ли легенда о райском саде основана на реальном месте? И если да, то где оно может находиться?

Об этом пишет IFLScience.

В Библии говорится, что именно в Эдемском саду были созданы люди. Первые два человека Адам и Ева жили в этом раю, пока коварный змей и запретный плод не обернулись большими неприятностями.

Местоположение райского сада было описано в Бытие 2:10–14: «И выходила река из Эдема для орошения сада; оттуда разделялась и стала четырьмя головами. Имя первой реки Фисон: она обтекает всю землю Хавила, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Тигр: она течет к востоку от Ассура. А четвертая река — Евфрат».

Ключевым моментом в этом описании является то, что Эдемский сад находился там, где встречаются четыре реки. Из них две реки Тигр и Евфрат берут начало в Турции, далее текут через Сирию и Ирак и впадают в Персидский залив.

Но остаются неизвестными еще две реки – Фисон и Гихон. Долгое время теологи предполагали, что тут речь идет о Ганге в Индии и Ниле в Египте. Но в таком случае, райский сад должен был раскинуться на огромную часть Земли.

«Как будто действительно жилище одного человека простиралось от самой отдаленной части Азии до оконечности Европы», — писал известный теолог XVI века Жан Кальвин.

Но если сосредоточиться на Тигре и Евфрате, можно предположить, что Эдемский сад был вдохновлен областью в Ираке и Иране, где встречаются две реки около Персидского залива. На границе Ирана и Ирака есть река под названием Шатт-эль-Араб, которая образуется при слиянии рек Евфрат и Тигр.

Правда, ученые отмечают, что история об Эдемском саде пропитана символизмом, поэтому невозможно проанализировать ее с рациональной точки зрения.

Конечно, псевдоарехологи любят заявлять о том, что они нашли Эдем, но такие смелые «открытия» всегда рушатся под пристальным анализом. Часто Эдемский сад связывают с пирамидами Гизы в Египте, но такая теория не имеет никаких археологических или исторических доказательств.

Но если обратиться к науке, и взять во внимание то, что Эдем символизирует место происхождения людей, то несомненно следует обратить внимание на Африку.

Колыбель человечества находится в Южной Африке примерно в 50 км к северо-востоку от Йоханнесбурга. В этом месте была найдена наибольшая концентрация останков предков человека в мире. Среди тысяч найденных здесь окаменелостей исследователи обнаружили останки австралопитека, раннего обезьяноподобного вида человека, возраст которого составляет около 3,4–3,7 миллионов лет.

Современный Homo sapiens появился только 200–300 тысяч лет назад. И снова Африка стала местом этого развития, а современные люди, скорее всего, впервые появились где-то около современной Эфиопии.

Итак, если мы ищем научный Эдемский сад, то, похоже, Южная Африка и Эфиопия — наш лучший выбор. Однако еще предстоит выяснить, были ли эти места когда-то раем.

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